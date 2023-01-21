https://sputnik-georgia.ru/20230121/v-gruzii-nakryli-gruppu-moshennikov-zarabotavshikh-million-na-naivnykh-grazhdanakh-274125441.html

В Грузии накрыли группу мошенников, заработавших миллион на наивных гражданах

В Грузии накрыли группу мошенников, заработавших миллион на наивных гражданах

По версии следствия, мошенники обманули 41 человека и заработали 1,1 миллиона лари 21.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-21T18:31+0400

2023-01-21T18:31+0400

2023-01-21T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Грузии предъявили обвинения в мошенничестве трем лица, которые "нажились" на желании определенной группы граждан получить квартиру.По данным прокуратуры, обвиняемые связывались с лицами с ОВЗ, бездомными, переселенцами, соцнезащищенными и эмигрантами и говорили, что государство за символические деньги передало им квартиру. Один из мошенников представлялся руководителем государственного проекта, а остальные двое – его координаторами. Мошенники просили у граждан определенную сумму, а после показывали им съемные квартиры в Тбилиси, Батуми, Бакуриани и Саирме. Они убеждали, что позже это имущество будет зарегистрировано на них официально. Осторожно мошенники: электрораспределительная компания предупредила об обмане>>Таким образом они, по версии следствия, обманули 41 человека и "заработали" 1,1 миллиона лари (более 400 тысяч долларов). Теперь каждому из задержанных грозит от 7 до 10 лет лишения свободы за "мошенничество совершенное группой лиц неоднократно с целью завладения чужим имуществом в крупном размере". Прокуратура продолжает расследование по делу и призывает граждан, пострадавших от подобных действий, незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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