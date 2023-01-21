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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Экспорт из Грузии вырос в 2022 году на 31,8% по сравнению с 2021 годом и на 47,2%, чем до пандемии в 2019 году 21.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-21T09:01+0400
2023-01-21T09:01+0400
2023-01-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом. Отрицательный торговый баланс Грузии в 2022 году составил 7,8 миллиарда долларов, что на 34,1% больше, чем в 2021 году. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В 2022 году больше всех вырос экспорт азотных удобрений – на 135,5%, легковых авто – на 98%, руд и концентратов драгоценных металлов – на 91,8%. В то же время в прошлом году упал экспорт минеральных вод – на 20,7%, фундука и других орехов – на 13,3%, спиртных напитков – на 4,9%, и ферросплавов – на 3,7%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. В прошлом году больше всего вырос импорт легковых авто – на 73,1%, нефти и нефтепродуктов – на 62,4%, изделий из стали – на 60,1%. Кроме того, в 2022 году сократился лишь импорт грузовых автомобилей на 1,8%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2022 году составил 2,8 миллиарда долларов, что составляет 14,7% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Болгария, Украина и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Экспорт из Грузии вырос в 2022 году на 31,8% по сравнению с 2021 годом и на 47,2%, чем до пандемии в 2019 году
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
5 592,8
31,8
Импорт
13 450,1
33,2
Всего
19 042,9
32,8
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.
Отрицательный торговый баланс Грузии в 2022 году составил 7,8 миллиарда долларов, что на 34,1% больше, чем в 2021 году.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в 2022 году
Товары
млн долларов
Рост/Падение, %
Медные руды и концентраты
1 024,3
25,6
Легковые автомобили
903,8
98,0
Ферросплавы
459,8
-3,7
Азотные удобрения
281,4
135,5
Вино
252,5
5,5
В 2022 году больше всех вырос экспорт азотных удобрений – на 135,5%, легковых авто – на 98%, руд и концентратов драгоценных металлов – на 91,8%.
В то же время в прошлом году упал экспорт минеральных вод – на 20,7%, фундука и других орехов – на 13,3%, спиртных напитков – на 4,9%, и ферросплавов – на 3,7%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в 2022 году
Товары
млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
1 618,8
73,1
Нефтепродукты
1 336,4
62,4
Медные руды и концентраты
775,3
5,3
Газ
461,3
34,7
Лекарства
404,0
5,7
В прошлом году больше всего вырос импорт легковых авто – на 73,1%, нефти и нефтепродуктов – на 62,4%, изделий из стали – на 60,1%.
Кроме того, в 2022 году сократился лишь импорт грузовых автомобилей на 1,8%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2022 году составил 2,8 миллиарда долларов, что составляет 14,7% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в 2022 году
Страны
млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
2 806,4
30,4
Россия
2 487,0
52,3
Китай
1 862,8
25,8
Азербайджан
1 314,7
16,3
США
1 206,4
43,1
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Болгария, Украина и Италия.