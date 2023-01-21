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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Экспорт из Грузии вырос в 2022 году на 31,8% по сравнению с 2021 годом и на 47,2%, чем до пандемии в 2019 году 21.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-21T09:01+0400
2023-01-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом. Отрицательный торговый баланс Грузии в 2022 году составил 7,8 миллиарда долларов, что на 34,1% больше, чем в 2021 году. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В 2022 году больше всех вырос экспорт азотных удобрений – на 135,5%, легковых авто – на 98%, руд и концентратов драгоценных металлов – на 91,8%. В то же время в прошлом году упал экспорт минеральных вод – на 20,7%, фундука и других орехов – на 13,3%, спиртных напитков – на 4,9%, и ферросплавов – на 3,7%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. В прошлом году больше всего вырос импорт легковых авто – на 73,1%, нефти и нефтепродуктов – на 62,4%, изделий из стали – на 60,1%. Кроме того, в 2022 году сократился лишь импорт грузовых автомобилей на 1,8%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2022 году составил 2,8 миллиарда долларов, что составляет 14,7% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Болгария, Украина и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

09:01 21.01.2023
© photo: Sputnik / StringerБатумский грузовой морской порт на Черном море
Батумский грузовой морской порт на Черном море - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт из Грузии вырос в 2022 году на 31,8% по сравнению с 2021 годом и на 47,2%, чем до пандемии в 2019 году
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

5 592,8

31,8

Импорт

13 450,1

33,2

Всего

19 042,9

32,8

За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.
Отрицательный торговый баланс Грузии в 2022 году составил 7,8 миллиарда долларов, что на 34,1% больше, чем в 2021 году.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в 2022 году

Товары

млн долларов

Рост/Падение, %

Медные руды и концентраты

1 024,3

25,6

Легковые автомобили

903,8

98,0

Ферросплавы

459,8

-3,7

Азотные удобрения

281,4

135,5

Вино

252,5

5,5

В 2022 году больше всех вырос экспорт азотных удобрений – на 135,5%, легковых авто – на 98%, руд и концентратов драгоценных металлов – на 91,8%.
В то же время в прошлом году упал экспорт минеральных вод – на 20,7%, фундука и других орехов – на 13,3%, спиртных напитков – на 4,9%, и ферросплавов – на 3,7%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в 2022 году

Товары

млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

1 618,8

73,1

Нефтепродукты

1 336,4

62,4

Медные руды и концентраты

775,3

5,3

Газ

461,3

34,7

Лекарства

404,0

5,7

В прошлом году больше всего вырос импорт легковых авто – на 73,1%, нефти и нефтепродуктов – на 62,4%, изделий из стали – на 60,1%.
Кроме того, в 2022 году сократился лишь импорт грузовых автомобилей на 1,8%.

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2022 году составил 2,8 миллиарда долларов, что составляет 14,7% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в 2022 году

Страны

млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

2 806,4

30,4

Россия

2 487,0

52,3

Китай

1 862,8

25,8

Азербайджан

1 314,7

16,3

США

1 206,4

43,1

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Болгария, Украина и Италия.
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