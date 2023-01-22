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Фетисов о гибели олимпийского движения, переносе Кубка мира по хоккею и мягкую силу спорта
Фетисов о гибели олимпийского движения, переносе Кубка мира по хоккею и мягкую силу спорта
Международный олимпийский комитет и другие спортивные организации разрушают фундамент мирового спорта, который выстраивался многими поколениями спортсменов 22.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-22T11:01+0400
2023-01-22T11:01+0400
2023-01-22T11:01+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Почему отстранение российских и белорусских спортсменов от мировых соревнований незаконно? Из-за чего провалился чемпионат мира по хоккею в Финляндии? Как развитие спорта в государстве влияет на общество? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, в мире, финляндия, спорт, международный олимпийский комитет, видео
мультимедиа, видео, в мире, финляндия, спорт, международный олимпийский комитет, видео
Фетисов о гибели олимпийского движения, переносе Кубка мира по хоккею и мягкую силу спорта
Международный олимпийский комитет и другие спортивные организации разрушают фундамент мирового спорта, который выстраивался многими поколениями спортсменов
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Почему отстранение российских и белорусских спортсменов от мировых соревнований незаконно? Из-за чего провалился чемпионат мира по хоккею в Финляндии? Как развитие спорта в государстве влияет на общество?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.