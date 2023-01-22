https://sputnik-georgia.ru/20230122/kak-proshlo-testirovanie-direktorov-shkol-v-gruzii-274143909.html
Как прошло тестирование директоров школ в Грузии
Как прошло тестирование директоров школ в Грузии
В случае успешного прохождения теста претенденты на должность директора переходят к следующему этапу аттестации 22.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-22T21:24+0400
2023-01-22T21:24+0400
2023-01-22T21:44+0400
грузия
новости
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министерство образования и науки грузии
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Участие в первом этапе конкурса на посты директоров госшкол Грузии приняли 1 839 претендентов, хотя регистрацию прошли 3 205 человек, сообщает Министерство образования Грузии. Тестирование началось 22 января в 12:00. По всей стране функционировало 49 экзаменационных центров. Продолжительность тестирования составила пять часов, а участникам с проблемами зрения дали дополнительные 30 минут на основании подачи соответствующего заявления и медицинского заключения. Участники тестирования смогут ознакомиться с результатами через сайт Информационной системы управления образованием (EMIS) и сайт Министерства образования и науки Грузии, указав уникальный код, который был присвоен им при регистрации. Первый этап аттестации директоров школ в Грузии стартует 22 января >>Как отмечают в Минобразования, в экзаменационных центрах была обеспечена спокойная, комфортная и академическая обстановка, где участникам тестирования была предоставлена возможность максимально проявить свои способности. В случае успешного прохождения теста претенденты на должность директора переходят к следующему этапу аттестации, который предполагает собеседование. По инициативе Министерства образования и науки Грузии с 24 октября для каждого директора государственной школы доступны бесплатные вебинары, информационные встречи и соответствующие консультации. Записи проведенных вебинаров можно посмотреть на сайте ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, министерство образования и науки грузии
Как прошло тестирование директоров школ в Грузии
21:24 22.01.2023 (обновлено: 21:44 22.01.2023)
В случае успешного прохождения теста претенденты на должность директора переходят к следующему этапу аттестации
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Участие в первом этапе конкурса на посты директоров госшкол Грузии приняли 1 839 претендентов, хотя регистрацию прошли 3 205 человек, сообщает Министерство образования Грузии.
Тестирование началось 22 января в 12:00. По всей стране функционировало 49 экзаменационных центров. Продолжительность тестирования составила пять часов, а участникам с проблемами зрения дали дополнительные 30 минут на основании подачи соответствующего заявления и медицинского заключения.
Участники тестирования смогут ознакомиться с результатами через сайт Информационной системы управления образованием (EMIS) и сайт Министерства образования и науки Грузии, указав уникальный код, который был присвоен им при регистрации.
Как отмечают в Минобразования, в экзаменационных центрах была обеспечена спокойная, комфортная и академическая обстановка, где участникам тестирования была предоставлена возможность максимально проявить свои способности.
В случае успешного прохождения теста претенденты на должность директора переходят к следующему этапу аттестации, который предполагает собеседование.
По инициативе Министерства образования и науки Грузии с 24 октября для каждого директора государственной школы доступны бесплатные вебинары, информационные встречи и соответствующие консультации. Записи проведенных вебинаров можно посмотреть на сайте ведомства.