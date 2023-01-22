https://sputnik-georgia.ru/20230122/skolko-zaklyuchennykh-v-gruzii-poslednie-dannye-273727125.html

Сколько заключенных в Грузии? Последние данные

Сколько заключенных в Грузии? Последние данные

Основная часть осужденных – лица в возрасте от 31 до 49 лет 22.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-22T09:01+0400

2023-01-22T09:01+0400

2023-01-22T09:01+0400

грузия

общество

новости

азербайджан

армения

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23903/06/239030658_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_54370e0e95a1ed6d8ab3ee545a51df17.jpg

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 декабря 2022 года, находились 9 702 человека, из которых 325 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), обнародованных на днях. Общее число заключенных в Грузии на 1 декабря составляло 0,26% от общего населения страны. При этом около 3 тысяч заключенных имеют второй и более срок. Основную часть осужденных за различные преступления составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 34 несовершеннолетних и 61 человек старше 70 лет. Заключенных в тюрьмах Грузии стали лучше кормить – новое меню>>Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 в Рустави и в глданской тюрьме в Тбилиси. Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 ноября в Грузии насчитывалось более двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 11 несовершеннолетних и три человека старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 174 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 декабря 2022 года в тюрьмах Грузии находился 651 гражданин 49 иностранных государств, что составляет 6,7% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидят двое несовершеннолетних иностранцев и 62 женщины. Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран. Условные заключенные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть 22,2 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает около 1,1 тысячи женщин и 63 несовершеннолетних. При этом на условном сроке находятся 329 иностранцев из 25 стран, среди которых граждане РФ, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

азербайджан

армения

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, азербайджан, армения, израиль