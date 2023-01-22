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Япония будет добиваться переговоров с Россией по рыболовству
Япония будет добиваться переговоров с Россией по рыболовству
Японская сторона продолжает настоятельно требовать скорейшего проведения ежегодных консультаций 22.01.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Токио будет добиваться проведения переговоров с Москвой по поводу промысла для японских рыбаков в водах вокруг Курильских островов.Как сообщили РИА Новости в посольстве Японии в Москве, 19 января от российской стороны было получено уведомление, что Москва не может согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций по вопросам, связанным с выполнением Соглашения между правительствами Японии и РФ о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 годаПосольство отметило, что на протяжении более 20 лет с момента его заключения в 1998 году стороны поддерживали и развивали промысел в водах вокруг южных островов Курильской гряды в рамках соглашения на взаимовыгодной основе.Ранее агентство Киодо сообщило, что российские власти впервые за 22 года отказались проводить консультации c официальным Токио относительно условий ведения в текущем году японскими рыбаками промысла в водах у Курильских островов на основании соглашения от 1998 года, что негативно отразится на улове уже в ближайшие месяцы, вероятная причина, по данным агентства, – в ухудшении отношений между РФ и Японией на фоне антироссийских санкций Токио.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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япония, россия, новости, в мире, политика, экономика
япония, россия, новости, в мире, политика, экономика
Япония будет добиваться переговоров с Россией по рыболовству
10:04 22.01.2023 (обновлено: 10:06 22.01.2023)
Японская сторона продолжает настоятельно требовать скорейшего проведения ежегодных консультаций
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Токио будет добиваться проведения переговоров с Москвой по поводу промысла для японских рыбаков в водах вокруг Курильских островов.
Как сообщили РИА Новости
в посольстве Японии в Москве, 19 января от российской стороны было получено уведомление, что Москва не может согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций по вопросам, связанным с выполнением Соглашения между правительствами Японии и РФ о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года
Посольство отметило, что на протяжении более 20 лет с момента его заключения в 1998 году стороны поддерживали и развивали промысел в водах вокруг южных островов Курильской гряды в рамках соглашения на взаимовыгодной основе.
"Учитывая эту историю, прискорбно, что в нынешний раз российская сторона предприняла такие шаги", - отметили в дипмиссии, подчеркнув, что "японская сторона продолжает настоятельно требовать скорейшего проведения ежегодных консультаций и переговоров о ходе выполнения соглашения для обеспечения возможности осуществления промысла в как можно более ранние сроки в 2023 году".
Ранее агентство Киодо сообщило, что российские власти впервые за 22 года отказались проводить консультации c официальным Токио относительно условий ведения в текущем году японскими рыбаками промысла в водах у Курильских островов на основании соглашения от 1998 года, что негативно отразится на улове уже в ближайшие месяцы, вероятная причина, по данным агентства, – в ухудшении отношений между РФ и Японией на фоне антироссийских санкций Токио.