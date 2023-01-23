https://sputnik-georgia.ru/20230123/byvshiy-politseyskiy-prigovoren-k-bessrochnomu-zaklyucheniyu-za-ubiystvo-roditeley-274157543.html
Бывший полицейский приговорен к бессрочному заключению за убийство родителей
Бывший полицейский приговорен к бессрочному заключению за убийство родителей
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Обвиняемого в убийстве родителей в одном из спальных районов Тбилиси - Вазисубани приговорили к бессрочному заключению. 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T12:32+0400
2023-01-23T12:32+0400
2023-01-23T12:33+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24529/75/245297529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c708abbe555ee74450a5c4ce5fc95a50.jpg
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Обвиняемого в убийстве родителей в одном из спальных районов Тбилиси - Вазисубани приговорили к бессрочному заключению.В апреле 2022 года в одной из квартир в Вазисубани начался пожар. Испуганные соседи сразу вызвали пожарную.Огонь быстро потушили, но в квартире оказалось два обгоревших трупа – мужчины и женщины в возрасте. Изначально следствие полагало, что причиной их смерти стал пожар, однако экпертиза показала, что пожилые люди были убиты.Вскрывшиеся подробности потрясли многих жителей Грузии. Убийцей оказался сын пожилой пары.Он убил своих мать и отца, когда те спали, выстрелив сначала в отца, а после - в мать. После убийства 27-летний мужчина поджег квартиру и открыл кран подачи бытового газа, а затем спокойно покинул квартиру. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24529/75/245297529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44eec6e4d4593f47a908e97efccd7a95.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Бывший полицейский приговорен к бессрочному заключению за убийство родителей
12:32 23.01.2023 (обновлено: 12:33 23.01.2023)
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Обвиняемого в убийстве родителей в одном из спальных районов Тбилиси - Вазисубани приговорили к бессрочному заключению.
В апреле 2022 года в одной из квартир в Вазисубани начался пожар. Испуганные соседи сразу вызвали пожарную.
Огонь быстро потушили, но в квартире оказалось два обгоревших трупа – мужчины и женщины в возрасте. Изначально следствие полагало, что причиной их смерти стал пожар, однако экпертиза показала, что пожилые люди были убиты.
Вскрывшиеся подробности потрясли многих жителей Грузии. Убийцей оказался сын пожилой пары.
Он убил своих мать и отца, когда те спали, выстрелив сначала в отца, а после - в мать. После убийства 27-летний мужчина поджег квартиру и открыл кран подачи бытового газа, а затем спокойно покинул квартиру.