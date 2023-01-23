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Бывший полицейский приговорен к бессрочному заключению за убийство родителей

Бывший полицейский приговорен к бессрочному заключению за убийство родителей

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Обвиняемого в убийстве родителей в одном из спальных районов Тбилиси - Вазисубани приговорили к бессрочному заключению. 23.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Обвиняемого в убийстве родителей в одном из спальных районов Тбилиси - Вазисубани приговорили к бессрочному заключению.В апреле 2022 года в одной из квартир в Вазисубани начался пожар. Испуганные соседи сразу вызвали пожарную.Огонь быстро потушили, но в квартире оказалось два обгоревших трупа – мужчины и женщины в возрасте. Изначально следствие полагало, что причиной их смерти стал пожар, однако экпертиза показала, что пожилые люди были убиты.Вскрывшиеся подробности потрясли многих жителей Грузии. Убийцей оказался сын пожилой пары.Он убил своих мать и отца, когда те спали, выстрелив сначала в отца, а после - в мать. После убийства 27-летний мужчина поджег квартиру и открыл кран подачи бытового газа, а затем спокойно покинул квартиру. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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