Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230123/byvshiy-politseyskiy-prigovoren-k-bessrochnomu-zaklyucheniyu-za-ubiystvo-roditeley-274157543.html
Бывший полицейский приговорен к бессрочному заключению за убийство родителей
Бывший полицейский приговорен к бессрочному заключению за убийство родителей
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Обвиняемого в убийстве родителей в одном из спальных районов Тбилиси - Вазисубани приговорили к бессрочному заключению. 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T12:32+0400
2023-01-23T12:33+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24529/75/245297529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c708abbe555ee74450a5c4ce5fc95a50.jpg
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Обвиняемого в убийстве родителей в одном из спальных районов Тбилиси - Вазисубани приговорили к бессрочному заключению.В апреле 2022 года в одной из квартир в Вазисубани начался пожар. Испуганные соседи сразу вызвали пожарную.Огонь быстро потушили, но в квартире оказалось два обгоревших трупа – мужчины и женщины в возрасте. Изначально следствие полагало, что причиной их смерти стал пожар, однако экпертиза показала, что пожилые люди были убиты.Вскрывшиеся подробности потрясли многих жителей Грузии. Убийцей оказался сын пожилой пары.Он убил своих мать и отца, когда те спали, выстрелив сначала в отца, а после - в мать. После убийства 27-летний мужчина поджег квартиру и открыл кран подачи бытового газа, а затем спокойно покинул квартиру. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24529/75/245297529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44eec6e4d4593f47a908e97efccd7a95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси

Бывший полицейский приговорен к бессрочному заключению за убийство родителей

12:32 23.01.2023 (обновлено: 12:33 23.01.2023)
© photo: Sputnik / Andrey Starostin / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - Sputnik Грузия, 1920, 23.01.2023
© photo: Sputnik / Andrey Starostin
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Обвиняемого в убийстве родителей в одном из спальных районов Тбилиси - Вазисубани приговорили к бессрочному заключению.
В апреле 2022 года в одной из квартир в Вазисубани начался пожар. Испуганные соседи сразу вызвали пожарную.
Огонь быстро потушили, но в квартире оказалось два обгоревших трупа – мужчины и женщины в возрасте. Изначально следствие полагало, что причиной их смерти стал пожар, однако экпертиза показала, что пожилые люди были убиты.
Вскрывшиеся подробности потрясли многих жителей Грузии. Убийцей оказался сын пожилой пары.
Он убил своих мать и отца, когда те спали, выстрелив сначала в отца, а после - в мать. После убийства 27-летний мужчина поджег квартиру и открыл кран подачи бытового газа, а затем спокойно покинул квартиру.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0