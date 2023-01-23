https://sputnik-georgia.ru/20230123/evrosoyuz-soglasoval-otpravku-grazhdanskoy-missii-na-granitsu-armenii-274178380.html
Евросоюз согласовал отправку гражданской миссии на границу Армении
Евросоюз согласовал отправку гражданской миссии на границу Армении
Mандат миссии утвержден сроком на два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T22:29+0400
2023-01-23T22:29+0400
2023-01-23T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв – Sputnik. Совет ЕС одобрил отправку долгосрочной гражданской миссии в Армению, сообщает пресс-служба Совета.23 января Совет согласился создать гражданскую миссию Европейского Союза в Армении в рамках Общей политики безопасности и обороны. Цель миссии – способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.Согласно запросу Армении, миссия будет проводить обычное патрулирование на границе и сообщать о ситуации, что укрепит понимание ЕС ситуации на местах.Миссия также будет способствовать посредническим усилиям в рамках процесса, возглавляемого президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.Грузия приветствует содействие ЕС в установлении мира между Азербайджаном и Арменией >>Мандат утвержден сроком на два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией назначен Стефано Томат. В ближайшем будущем ЕС определится с кандидатурой главы миссии, который будет руководить операциями на местах.Напомним, первая краткосрочная миссия наблюдателей ЕС прибыла в Армению 19 октября и проработала до 19 декабря. 20 декабря в Армению прибыла группа по оценке ситуации. Цель визита – подготовить "почву" для развертывания новой мониторинговой миссии в 2023 году. По предварительным данным, новая миссия может начать работу уже в январе-феврале этого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, армения, азербайджан, евросоюз
в мире, новости, политика, армения, азербайджан, евросоюз
Евросоюз согласовал отправку гражданской миссии на границу Армении
22:29 23.01.2023 (обновлено: 22:44 23.01.2023)
Mандат миссии утвержден сроком на два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении
ТБИЛИСИ, 23 янв – Sputnik. Совет ЕС одобрил отправку долгосрочной гражданской миссии в Армению, сообщает пресс-служба Совета.
23 января Совет согласился создать гражданскую миссию Европейского Союза в Армении в рамках Общей политики безопасности и обороны. Цель миссии – способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.
"Создание миссии ЕС в Армении открывает новый этап в деятельности ЕС на Южном Кавказе. ЕС будет пoследовательно поддерживать усилия по деэскалации, Евросоюз привержен тесному сотрудничеству с обеими сторонами для достижения конечной цели – устойчивого мира в регионе", – сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Согласно запросу Армении, миссия будет проводить обычное патрулирование на границе и сообщать о ситуации, что укрепит понимание ЕС ситуации на местах.
Миссия также будет способствовать посредническим усилиям в рамках процесса, возглавляемого президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Мандат утвержден сроком на два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией назначен Стефано Томат. В ближайшем будущем ЕС определится с кандидатурой главы миссии, который будет руководить операциями на местах.
Напомним, первая краткосрочная миссия наблюдателей ЕС прибыла в Армению 19 октября и проработала до 19 декабря. 20 декабря в Армению прибыла группа по оценке ситуации. Цель визита – подготовить "почву" для развертывания новой мониторинговой миссии в 2023 году. По предварительным данным, новая миссия может начать работу уже в январе-феврале этого года.