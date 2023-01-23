https://sputnik-georgia.ru/20230123/na-chto-povliyaet-ustanovlenie-bankom-rossii-ofitsialnogo-kursa-rublya-k-lari-274165736.html

На что повлияет установление Банком России официального курса рубля к лари

На что повлияет установление Банком России официального курса рубля к лари

Решение ЦБ РФ грузинская сторона сможет лишь принять к сведению, что отношения с грузинской валютой стали не эпизодическими, а более системными, считает... 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T16:03+0400

2023-01-23T16:03+0400

2023-01-23T16:03+0400

грузия

новости

экономика

иосиф арчвадзе

лари

российский рубль

центральный банк росси

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Решение об установлении официального курса рубля к девяти новым валютам, в том числе к грузинскому лари, принято для упорядочения и страхования рисков при коммерческих сделках, заявил эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе Sputnik Грузия. Банк России начал устанавливать официальные курсы рубля для девяти валют. В перечень иностранных валют, помимо лари, включены: дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", товарооборот между Грузией и Россией в 2022 году вырос на 52,3% по сравнению с 2021 годом и составил около 2,5 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 7%. Эксперт пояснил, что новшество поможет российским деловым кругам, которые занимаются экспортом нефтепродуктов или других товаров в Грузию, иметь представление по какому курсу следует обменять российские рубли на лари и в обратную сторону. Кроме того, эксперт отметил, что для Нацбанка Грузии с первого дня его формирования котировка всегда осуществлялась по отношению к доллару, рублю и после введения евро, и по отношению к евро. "На сайте регулятора есть и ежедневный курс, ежемесячный средневзвешенный курс", - отметил он. Сколько наторговали Грузия и Россия в 2022 году >>Также, по его словам, данное новшество грузинская сторона сможет лишь принять к сведению, что отношения с грузинской валютой стали не эпизодическими, а более системными. Арчвадзе отметил, что Банк России включил в список те валюты, со странами в которых они действуют, у России налаживаются торговые связи или есть определенный рост товарооборота. По информации на сайте регулятора, официальные курсы иностранных валют, кроме доллара США, евро и юаня, по отношению к рублю устанавливаются на основе данных об официальном курсе доллара США к рублю и котировках этих валют к доллару США, размещенных на официальных сайтах центральных банков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, иосиф арчвадзе, лари, российский рубль, центральный банк росси