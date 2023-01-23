https://sputnik-georgia.ru/20230123/na-granitse-gruzii-s-azerbaydzhanom-proizoshlo-zemletryasenie-274149961.html

На границе Грузии с Азербайджаном произошло землетрясение

На границе Грузии с Азербайджаном произошло землетрясение

В результате подземных толчков никто не пострадал 23.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на территории Азербайджана, в 22 километрах от границы с Грузией, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Толчки были зафиксированы в 05:58 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 22 километров. По предварительным данным, сообщений о пострадавших и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, азербайджан, землетрясения в грузии, землетрясение