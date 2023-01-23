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На границе Грузии с Азербайджаном произошло землетрясение
На границе Грузии с Азербайджаном произошло землетрясение
В результате подземных толчков никто не пострадал 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T10:02+0400
2023-01-23T10:02+0400
2023-01-23T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на территории Азербайджана, в 22 километрах от границы с Грузией, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Толчки были зафиксированы в 05:58 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 22 километров. По предварительным данным, сообщений о пострадавших и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, азербайджан, землетрясения в грузии, землетрясение
грузия, новости, происшествия, азербайджан, землетрясения в грузии, землетрясение
На границе Грузии с Азербайджаном произошло землетрясение
10:02 23.01.2023 (обновлено: 10:07 23.01.2023)
В результате подземных толчков никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на территории Азербайджана, в 22 километрах от границы с Грузией, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 05:58 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 22 километров.
По предварительным данным, сообщений о пострадавших и разрушениях нет.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.