https://sputnik-georgia.ru/20230123/napoli-ne-sobiraetsya-podpisyvat-novyy-kontrakt-s-kvaratskheliya-274145062.html

"Наполи" не собирается подписывать новый контракт с Кварацхелия

"Наполи" не собирается подписывать новый контракт с Кварацхелия

Клуб должен сосредоточиться на главной задаче - победе в чемпионате, и говорить о продлении контракта не время 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T07:32+0400

2023-01-23T07:32+0400

2023-01-23T08:09+0400

грузия

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спорт

хвича кварацхелия

футбол

италия

клуб "наполи"

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Итальянский футбольный клуб "Наполи" не собирается подписывать с полузащитником сборной Грузии Хвичей Кварацхелия новый контракт, так как не видит в этом необходимости, заявил спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли С ноября в итальянских СМИ циркулирует информация, согласно которой Хвича Кварацхелия продлит контракт с "Наполи" на один год, а в ответ клуб удвоит его зарплату. В субботу Кварацхелия из‑за болезни пропустил матч 19‑го тура серии А с "Салернитаной". Контракт 21‑летнего футболиста с "Наполи" рассчитан до 2027 года. По словам спортивного директора, клуб должен сосредоточиться на главной задаче - победе в чемпионате, и говорить о продлении контракта не время. "Сейчас нужно сосредоточиться на ежедневных задачах и результатах, наша главная забота — выиграть чемпионат", — пояснил спортивный директор "Наполи". Кварацхелия признан лучшим игроком минувшего тура серии А >>В нынешнем сезоне Кварацхелия забил 9 голов и сделал 12 результативных передач в 20 матчах за клуб во всех турнирах. В то же время в прессе появляется информация о интересе грандов мирового футбола в отношении Кварацхелия. Среди новых возможных клубов грузинского футболиста называются мадридский "Реал", лондонский "Арсенал", английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Атлетико Мадрид".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, италия, клуб "наполи"