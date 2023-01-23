https://sputnik-georgia.ru/20230123/prezident-gruzii-zaschischaet-imidzh-strany--zayavlenie-administratsii-zurabishvili-274177677.html

"Президент Грузии защищает имидж страны" – заявление администрации Зурабишвили

"Президент Грузии защищает имидж страны" – заявление администрации Зурабишвили

Финансовый сектор Грузии тщательно выполняет все международные финансовые санкции, говорится в заявлении 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T22:04+0400

2023-01-23T22:04+0400

2023-01-23T22:04+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили никогда не обвиняла страну в уклонении от исполнения санкций, введенных против России, говорится в заявлении Администрации главы государства. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Саломе Зурабишвили вслед за зарубежными и местными оппозиционными СМИ, а также "грузинской радикальной оппозицией" начала тиражировать ложь касательно того, что Грузия якобы помогает России в обходе санкций. Недовольство Кобахидзе вызвали слова президента о том, что власти Грузии должны категорически опровергнуть обвинения, подкрепив свою позицию фактами. По информации Администрации президента, Зурабишвили первая, кто защищал и защищает имидж страны на международном уровне как перед высокопоставленными лицами, так и зарубежными и местными СМИ. "Она неоднократно заявляла, что по имеющейся у нее информации не существует факта уклонения от санкций через Грузию, напротив, финансовый сектор Грузии тщательно выполняет все международные финансовые санкции", – отмечено в заявлении. Глава "Грузинской мечты" обвинил CNN в распространении масштабной лжи>>В заявлении отмечено, что в сегодняшней ситуации, когда в адрес страны звучат обвинения, будто территория Грузии используется для обхода санкций, правительству необходимо принять все меры, чтобы репутация Грузии была эффективно защищена. Факты обхода санкций через Грузию категорически опровергает правительство. По информации главы Минфина Лаши Хуцишвили, с 24 февраля 2022 года таможенным органом приостановлено более 1 000 операций из-за риска нарушения санкций. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Грузия соблюдает международные санкции и при этом отказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, cnn, обострение ситуации вокруг украины 2022