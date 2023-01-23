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Глава "Грузинской мечты" обвинил CNN в распространении масштабной лжи

Глава "Грузинской мечты" обвинил CNN в распространении масштабной лжи

Журналист телеканала задал вопрос о якобы ввозе в Россию санкционных товаров через Грузию 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T13:13+0400

2023-01-23T13:13+0400

2023-01-23T14:03+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе обвинил американский телеканал CNN в распространении масштабной лжи, направленной против грузинского государства. Как написал Кобахидзе на своей странице в соцсети, речь идет о вопросе журналиста CNN, заданном президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, который, как утверждает Кобахидзе, основывался на ложной информации. В частности, журналист заявил, что распространяются сведения о ввозе санкционированных товаров в Россию через разные страны, особенно через Грузию, и поинтересовался у фон дер Ляйен, решит ли эту проблему следующий пакет санкций Евросоюза. По его словам, если бы Грузия пропускала в Россию санкционную продукцию, то экспорт из Грузии в Россию в 2022 году непропорционально увеличился бы.На самом деле, как отметил Кобахидзе, происходит следующее - в 2022 году по сравнению с 2021 годом рост общего объема экспорта Грузии составил 33%, тогда как за тот же период экспорт в Россию увеличился всего на 7% процентов. По информации Кобахидзе, за аналогичный период экспорт из Грузии в Китай увеличился на 20%, в Азербайджан – на 27%, в Турцию – на 35%, в США – 36%, в Болгарию – на 67%, в Армению – на 129%, а в Казахстан – на 148%. "Доля экспорта в Россию в общем объеме экспорта Грузии в 2022 году не только не увеличилась, но и значительно уменьшилась, что безошибочно подтверждает ложность информации, распространенной журналистом CNN", - написал Кобахидзе. В "Грузинской мечте" резко ответили на заявление американского генерала>>Здесь же он отметил, что доля Грузии в импорте России в 2022 году составила всего 0,3%."На этом фоне, когда конкретные зарубежные СМИ утверждают, что Россия держится на импортируемых из Грузии товарах, это, мягко говоря, очень большая ложь", - написал Кобахидзе. В заключение Кобахидзе напомнил, что в то время как Грузию критикуют за сохранение торговых отношений с Россией, страны ЕС ежедневно платят России сотни миллионов евро за импортируемую продукцию. Кроме того, в феврале-августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года импорт из России в Германию увеличился на 33%, в Польшу – на 24%, в Италию – на 100%, во Францию – на 84%, в Венгрию – на 132%, в Грецию – на 142%, в Австрию – на 139%, в Словению – на 346%, а в Люксембург – на 262%. "Молчание – знак согласия" – посла США в Грузии призвали отреагировать на заявление Киева>>Когда влиятельные иностранные СМИ распространяют ложь такого масштаба, направленную против грузинского государства, - это отдельная проблема, однако еще большая проблема, когда такую же ложь распространяет грузинская радикальная оппозиция и ее СМИ, отметил Кобахидзе. О том, что грузино-российскую границу могут пересекать товары, которые запрещены международными санкциями, не раз заявляли грузинские оппозиционеры. Власти Грузии это категорически отрицали. По данным Минфина, таможенно-пропускной пункт на грузино-российской границе оснащен новейшими системами проверки, увеличено количество сотрудников и усилен контроль за санкционными товарами. Строгому таможенному контролю, помимо прочего, подлежат товары военного и двойного назначения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, урсула фон дер ляйен, китай, азербайджан, турция, еврокомиссия