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Принимать санкции против России все сложнее – глава ЕС
Принимать санкции против России все сложнее – глава ЕС
Глава Еврокомиссии анонсировала введение новых санкций против России 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T19:46+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Принятие дальнейших санкций против России будет непростым делом, признал Глава Евросовета Шарль Мишель и заявил, что с каждым разом все сложнее вводить антироссийски санкции, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью чиновника испанскому изданию El Mundo. Министр: Грузия – передовая страна в плане выполнения санкций&gt;&gt;&gt;На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен сообщила, что ЕС собирается ввести уже десятый пакет ограничений против России, основная задача которого закрыть лазейки в уже принятых мерах. На минувшей неделе во время поездки в Киев Мишель уже заявлял журналистам, что принятие санкций против России становится все сложнее с каждым новым раундом.Как сообщил высокопоставленный европейский источник журналистам в Брюсселе, ЕС пока не определился с датой принятия десятого пакета. Он подтвердил, что пакет предполагает предотвращение обхода действующих ограничений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, украина, новости, еврокомиссия, россия
в мире, украина, новости, еврокомиссия, россия

Принимать санкции против России все сложнее – глава ЕС

19:46 23.01.2023
© photo : European UnionПрезидент Европейского совета Шарль Мишель после трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана (22 мая 2022). Брюссель
Президент Европейского совета Шарль Мишель после трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана (22 мая 2022). Брюссель - Sputnik Грузия, 1920, 23.01.2023
© photo : European Union
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Глава Еврокомиссии анонсировала введение новых санкций против России
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Принятие дальнейших санкций против России будет непростым делом, признал Глава Евросовета Шарль Мишель и заявил, что с каждым разом все сложнее вводить антироссийски санкции, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью чиновника испанскому изданию El Mundo.
Министр: Грузия – передовая страна в плане выполнения санкций>>>
На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен сообщила, что ЕС собирается ввести уже десятый пакет ограничений против России, основная задача которого закрыть лазейки в уже принятых мерах.

"На Украине от нас ждут продолжения давления на Кремль, с новыми санкционными пакетами, даже понимая, что каждый из них сложнее предыдущего. У нас есть инструменты, но следующие шаги будут трудными", – сказал политик.

На минувшей неделе во время поездки в Киев Мишель уже заявлял журналистам, что принятие санкций против России становится все сложнее с каждым новым раундом.
Как сообщил высокопоставленный европейский источник журналистам в Брюсселе, ЕС пока не определился с датой принятия десятого пакета. Он подтвердил, что пакет предполагает предотвращение обхода действующих ограничений.
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