https://sputnik-georgia.ru/20230123/prinimat-sanktsii-protiv-rossii-vse-slozhnee--glava-es-274170279.html

Принимать санкции против России все сложнее – глава ЕС

Принимать санкции против России все сложнее – глава ЕС

Глава Еврокомиссии анонсировала введение новых санкций против России 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T19:46+0400

2023-01-23T19:46+0400

2023-01-23T19:46+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Принятие дальнейших санкций против России будет непростым делом, признал Глава Евросовета Шарль Мишель и заявил, что с каждым разом все сложнее вводить антироссийски санкции, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью чиновника испанскому изданию El Mundo. Министр: Грузия – передовая страна в плане выполнения санкций>>>На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен сообщила, что ЕС собирается ввести уже десятый пакет ограничений против России, основная задача которого закрыть лазейки в уже принятых мерах. На минувшей неделе во время поездки в Киев Мишель уже заявлял журналистам, что принятие санкций против России становится все сложнее с каждым новым раундом.Как сообщил высокопоставленный европейский источник журналистам в Брюсселе, ЕС пока не определился с датой принятия десятого пакета. Он подтвердил, что пакет предполагает предотвращение обхода действующих ограничений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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