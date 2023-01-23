https://sputnik-georgia.ru/20230123/prinimat-sanktsii-protiv-rossii-vse-slozhnee--glava-es-274170279.html
Принимать санкции против России все сложнее – глава ЕС
Принимать санкции против России все сложнее – глава ЕС
Глава Еврокомиссии анонсировала введение новых санкций против России 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T19:46+0400
2023-01-23T19:46+0400
2023-01-23T19:46+0400
в мире
украина
новости
еврокомиссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/17/274170077_0:149:1600:1049_1920x0_80_0_0_ada1a80890954018b1b33fb8e22c46e0.jpg
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Принятие дальнейших санкций против России будет непростым делом, признал Глава Евросовета Шарль Мишель и заявил, что с каждым разом все сложнее вводить антироссийски санкции, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью чиновника испанскому изданию El Mundo. Министр: Грузия – передовая страна в плане выполнения санкций>>>На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен сообщила, что ЕС собирается ввести уже десятый пакет ограничений против России, основная задача которого закрыть лазейки в уже принятых мерах. На минувшей неделе во время поездки в Киев Мишель уже заявлял журналистам, что принятие санкций против России становится все сложнее с каждым новым раундом.Как сообщил высокопоставленный европейский источник журналистам в Брюсселе, ЕС пока не определился с датой принятия десятого пакета. Он подтвердил, что пакет предполагает предотвращение обхода действующих ограничений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/17/274170077_363:139:1600:1067_1920x0_80_0_0_8f2bea9fbbabf8712732becd6be616dd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, украина, новости, еврокомиссия, россия
в мире, украина, новости, еврокомиссия, россия
Принимать санкции против России все сложнее – глава ЕС
Глава Еврокомиссии анонсировала введение новых санкций против России
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik.
Принятие дальнейших санкций против России будет непростым делом, признал Глава Евросовета Шарль Мишель и заявил, что с каждым разом все сложнее вводить антироссийски санкции, сообщает РИА Новости
со ссылкой на интервью чиновника испанскому изданию El Mundo.
На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен сообщила, что ЕС собирается ввести уже десятый пакет ограничений против России, основная задача которого закрыть лазейки в уже принятых мерах.
"На Украине от нас ждут продолжения давления на Кремль, с новыми санкционными пакетами, даже понимая, что каждый из них сложнее предыдущего. У нас есть инструменты, но следующие шаги будут трудными", – сказал политик.
На минувшей неделе во время поездки в Киев Мишель уже заявлял журналистам, что принятие санкций против России становится все сложнее с каждым новым раундом.
Как сообщил высокопоставленный европейский источник журналистам в Брюсселе, ЕС пока не определился с датой принятия десятого пакета. Он подтвердил, что пакет предполагает предотвращение обхода действующих ограничений.