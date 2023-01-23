https://sputnik-georgia.ru/20230123/ministr-gruziya--peredavaya-strana-v-plane-vypolneniya-sanktsiy--274167530.html

Министр: Грузия – передовая страна в плане выполнения санкций

Министр: Грузия – передовая страна в плане выполнения санкций

Власти Грузии фактически ежедневно обменивается информацией с теми странами, которые ввели санкции против России 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T16:39+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Грузия должным образом выполняет международные санкции как в направлении торговли, так и финансового сектора и при этом практически ежедневно находится на связи с партнерами, которые ввели эти ограничения, сказал министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковал журналиста CNN за вопрос президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Журналист заявил, что распространяются сведения о ввозе санкционных товаров в Россию через разные страны, особенно через Грузию, и поинтересовался, решит ли эту проблему следующий пакет санкций Евросоюза.По его словам, власти Грузии находятся в тесной координации с партнерами – США, Великобританией, Евросоюзом и другими странами. Обмен информацией происходит фактически в ежедневном режиме."Мы находится на постоянной связи непосредственно с теми органами и агентствами, которые осуществляют соответствующий контроль как в Евросоюзе, так и в Великобритании, США и других странах, которые непосредственно ввели санкции... " – отметил Хуцишвили.Глава "Грузинской мечты" обвинил CNN в распространении масштабной лжи>>Министр подчеркнул, что нет никаких оснований для сомнений, что в Грузии должным образом не выполняются санкции."Наоборот, Грузия получила очень много писем благодарности за мероприятия, которые были проведены в течение последнего года, чтобы санкции выполнялись по установленным стандартам. В этой части мы может с уверенностью сказать, что Грузия является одной из ведущих стран в направлении выполнения международных санкций", – заявил Хуцишвили.В "Грузинской мечте" назвали наглым заявление советника президента Украины>>Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Грузия соблюдает международные санкции и при этом отказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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