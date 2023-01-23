https://sputnik-georgia.ru/20230123/sila-naroda-posolstvo-ssha-pytaetsya-povliyat-na-sudebnuyu-sistemu-v-gruzii-274162078.html

"Сила народа": Посольство США пытается повлиять на судебную систему в Грузии

"Сила народа": Посольство США пытается повлиять на судебную систему в Грузии

Американские власти еще со времен президентства Михаила Саакашвили пытаются влиять на судебную систему Грузии, уверены в "Силе народа" 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T14:41+0400

2023-01-23T14:41+0400

2023-01-23T14:44+0400

грузия

новости

политика

сша

usaid

общественное движение "сила народа"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22863/51/228635186_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_f93ced29ab157a73e5a6a8baab6989a1.jpg

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Посольство США в Грузии пытается добиться влияния на грузинскую судебную систему через проект USAID по поддержке верховенства закона– "Пролог", говорится в заявлении общественного движения "Сила народа". "Силу народа" в начале августа 2022 года основали четверо депутатов парламента – Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили. Ранее они покинули правящую "Грузинскую мечту", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. Как USAID спонсирует коррупцию на Украине>>>При поддержке посольства США в 1998 – 2011 года так называемую "судебную реформу" вручили Михаилу Саакашвили. Кроме того, при их поддержке в 2004-2005 годах на тот момент правящая партия "Единое национальное движение" провела чистку в судебной системе, сказано в заявлении общественного движения в соцсети. Десятки судей были уволены с нарушением Конституции, а тандем Саакашвили и Зураба Адеишвили (экс-министр юстиции – прим. ред.) смог добиться полного политического контроля над правосудием, отметили в "Силе народа". В 2004-2012 годах суд стал одним из основных звеньев репрессивного режима "Нацдвижения", а посольство не только молчало об этом, а, наоборот, выступило главным защитником системы, отметили в заявлении."Пролог" начал нападение на судебную систему Грузии начал после 2015 года, с тех пор как система окончательно освободилась от влияния "Нацдвижения", считают в "Силе народа"."Факт, что главным покровителям суда Саакашвили–Адеишвили не нравится "выздоровевшая" судебная система, причина может быть только одна – политический интерес", - отмечают авторы заявления. Сегодня "Пролог" требует внести беспрецедентные изменения в закон, единственной цель заключается в возвращении влияния "Нацдвижения" на судебную систему, отмечают авторы заявления. Как отмечено в заявлении, "Пролог" продолжает "политику непризнания" конституционного органа – Высшего совета юстиции, что является грубым проявлением неуважения к Грузии и конституционной системе. Кроме того, при финансировании "Пролога" проводятся дискредитирующие пиар-кампании и методами советской пропаганды судебную систему пытаются представить как т.н. клан. Открытая попытка "Пролога" внедриться в судебную систему и восстановить политическое влияние посольства и "Нацдвижения" должна быть должным образом оценена обществом и правительство обязано принять против этого соответствующие меры, отмечают авторы заявления.Проект "Поддержка верховенства закона в Грузии" (PROLOG) финансируется агентством Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) и сотрудничает с государственным сектором, гражданским обществом, правовыми школами и с другими партнерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, сша, usaid, общественное движение "сила народа"