https://sputnik-georgia.ru/20230123/strany-chleny-es-primut-reshenie-po-gruzii-v-kontse-2023-goda-274178522.html

Страны-члены ЕС примут решение по Грузии в конце 2023 года

Страны-члены ЕС примут решение по Грузии в конце 2023 года

Некоторые условия Еврокомиссии уже выполнены, работа над другими еще продолжается, заявил посол 23.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Прогресс Грузии на пути к европейской интеграции будет впервые оценен Европейской комиссией в октябре, а затем 27 членов организации обсудят его вместе примерно в конце года, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. По его словам, Европейский союз – это организация, объединяющая 27 государств-членов. Все члены организации самостоятельны в выражении своей позиции. Герчинский рассказал о встрече с председателем парламента Шалвой Папуашвили в высшем законодательном органе, с которым обсудил вопрос выполнения Грузией 12 рекомендаций. "Как известно, некоторые приоритеты выполнены, работа над другими еще продолжается. Парламент Грузии ждет оценки международных организаций, например, Венецианской комиссии и БДИПЧ. Работа будет продолжена", – сказал Герчинский. "Надеемся на положительный результат" - посол ЕС в Грузии об оценке Еврокомиссии >>Как отметил посол, прогресс Грузии будет оценен по результатам выполненных рекомендаций. Посол Евросоюза в Грузии выразил надежду, что Грузия успешно завершит работу по рекомендациям Еврокомиссии и результат будет положительным. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, еврокомиссия, венецианская комиссия, грузия - ес