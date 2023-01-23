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В Грузии снова пытаются выбрать худрука одного из старейших театров страны

В Грузии снова пытаются выбрать худрука одного из старейших театров страны

Конкурс объявили еще в октябре, но ни один из двух кандидатов не набрал необходимое количество голосов членов рекомендательного совета 23.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Министерство культуры во второй раз объявило конкурс по отбору художественного руководителя в Государственный профессиональный театр им. В. Гуния в Поти. Государственный грузинский драматический театр в центре третьего по величине в Грузии портового города Поти был открыт в 1882 году. С 1963 года театр носит имя известного грузинского режиссера, драматурга, критика, актера Валериана Гуния. Ежегодно в театре проходит международный фестиваль региональных театров. День театра отмечают в Грузии>>>Конкурс был объявлен в октябре 2022 года, заявки подали двое кандидатов, но ни один из них не смог набрать необходимое количество голосов. Соответственно, рекомендательный совет по отбору худруков профессиональных государственных театров при министерстве не смог представить кандидатуру министру культуры. Стать кандидатом могут как юридические лица, работающие в театральной сфере не менее пяти лет, так и инициативные группы, состоящие не менее чем из пяти человек. Кандидат обязан представить собственное видение и концепцию развития театра. Необходимо представить четырехлетний план и программу действий, ответственность за выполнение которых кандидат берет на себя перед государством. Прием заявок осуществляется с 23 января по 17 февраля 2023 года включительно. Как известно, приказом министра культуры, спорта и молодежи Грузии от 6 декабря 2021 года утверждено положение рекомендательного совета по отбору художественных руководителей профессиональных государственных театров при министерстве, в соответствии с которым и отбирается кандидат.

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