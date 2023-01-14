https://sputnik-georgia.ru/20230114/den-teatra-otmechayut-v-gruzii-273932619.html

День театра отмечают в Грузии

День театра отмечают в Грузии

В Грузии работают 52 театра, большинство из них в Тбилиси 14.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. В Грузии 14 января отмечают День театра, традиция была заложена в 1850 году."Министерство культуры, спорта и молодежи поздравляет с Днем театра всех представителей театральной сферы и желает плодотворной творческой деятельности", – написано на странице ведомства с соцсети.По случаю праздника в ТЮЗ имени Нодара Думбадзе состоялся спектакль "Отелло". Представление было посвящено памяти выдающихся режиссера Котэ Марджанишвили и художника-декоратора Петре Оцхели.Кроме того, в Доме актера имени Акакия Хорава проходит награждение победителей ежегодного традиционного конкурса "Лучшее произведение года", организованного "Театральным сообществом Грузии".Президент Грузии наградила основателя инклюзивного театра>>>В Грузии День театра отмечается уже в 173-й раз – 14 января 1850 года в Тбилиси была показана пьеса "Развод". Постановку спектакля при поддержке грузинской аристократии организовал драматург Георгий Эристави.Он же был автором пьесы, режиссером-постановщиком, а также сыграл на сцене одного из персонажей. В том же 1850 году Эристави основал первый профессиональный грузинский театр, который стал очагом грузинской культуры и профессиональной реалистической драматургии.В 2023 году театры Тбилиси получат финансирование от мэрии в размере 3,1 миллиона лари, а на культурные и спортивные мероприятия в столичных районах уйдет один миллион лари. Финансирование мэрии Тбилиси составит 28,1 миллиона лари, а сакребуло (совещательный орган) города – 18,4 миллиона лари.По последним официальным данным за 2021 год, в Грузии работали 52 театра, из них два – театры оперы и балета, 41 – драмы, музыкальной комедии и миниатюры, два – детские и юношеские, и семь – театры кукол. Большинство театров находятся в Тбилиси – 51,9%, в Имерети – 15,4%, а остальные 32,7% – в остальных регионах страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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