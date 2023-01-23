https://sputnik-georgia.ru/20230123/zimniy-sezon-v-gruzii-provalilsya--glava-federatsii-gostinits-i-restoranov-274166387.html

Зимний сезон в Грузии провалился – глава федерации гостиниц и ресторанов

Зимний сезон в Грузии провалился – глава федерации гостиниц и ресторанов

Курорты в Бакуриани и Гудаури столкнулись со значительными проблемами из-за отсутствия снега, заявил отельер 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T16:53+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. В Грузии из-за климатических условий провалился зимний туристический сезон, заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. По его словам, большая часть визитеров, которые должны были приехать в Бакуриани и Гудаури, потребовали перечисленные деньги обратно из-за отсутствия снега. Алавердашвили также отметил, что не удается решить проблему, связанную с иностранными инструкторами. В частности, по законодательству любой человек из любой страны может приехать и начать работу в Грузии инструктором. "Очень много инструкторов приехало, из них у нескольких есть международная лицензия, и против этого пошли местные инструкторы. Особенно сейчас, когда есть нехватка туристов. Когда много туристов происходит перераспределение с инструкторами. Инструкторы заняты и так остро не стоит проблема", – подчеркнул Алавердашвили. Как Грузия готовится к чемпионату мира по фристайлу и сноуборду? >>Как отметил Алавердашвили, одним из вызовов 2023 года будет нехватка персонала в гостиницах. Аладашвили отметил, что для него непонятно введение новшества, согласно которому установлен 40 часовой рабочий лимит вместо 48 часового. По словам Аладашвили, когда человек идет на курорт работать, то знает, что проработает там 2-3 месяца, соответственно, готов работать больше и заранее договаривается об этом с работодателем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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