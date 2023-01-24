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"Горячей весны" в Грузии не будет – вице-спикер парламента
"Горячей весны" в Грузии не будет – вице-спикер парламента
Население Грузии не поддержит уличные протесты оппозиции, уверен депутат 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T16:49+0400
2023-01-24T16:49+0400
2023-01-24T16:53+0400
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. "Горячая весна", анонсированная частью грузинской оппозиции, будет безуспешной, заявил депутат от оппозиционной партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский Оппозиционные партии "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Стратегия Агмашенебели", а также представители разных сфер общественности анонсировали акцию в поддержку европейского выбора Грузии и призвали жителей страны собраться 24 февраля на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Вместе с тем председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что единственная цель организаторов акции – устроить беспорядки в стране. "Мы, естественно, не позволим им этого сделать. У нас есть ответственность перед общественностью – не дать никому возможность нарушить в нашей стране мир и спокойствие", - подчеркнул Кобахидзе. Оппозиция готовится к акции протеста – реакция "Грузинской мечты">>Часть оппозиции обвиняет нынешние власти в отклонении от внешнеполитического курса страны и утверждает, что это станет препятствием для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. В свою очередь, правящая партия "Грузинская мечта" говорит, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом. Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, тбилиси, грузинская мечта
"Горячей весны" в Грузии не будет – вице-спикер парламента
16:49 24.01.2023 (обновлено: 16:53 24.01.2023)
Население Грузии не поддержит уличные протесты оппозиции, уверен депутат
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. "Горячая весна", анонсированная частью грузинской оппозиции, будет безуспешной, заявил депутат от оппозиционной партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский
Оппозиционные партии "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Стратегия Агмашенебели", а также представители разных сфер общественности анонсировали акцию в поддержку европейского выбора Грузии и призвали жителей страны собраться 24 февраля на проспекте Руставели в центре Тбилиси.
"Анонсированная "горячая весна" будет безуспешной, поскольку общество это не поддержит. Сейчас очень сложный период для мира, региона, Грузии, и позиция властей Грузии оптимальна для сохранения стабильности и обеспечения мира. Общество видит, кто - за, а кто – против этого, и кто искренне заботится о решении серьезных проблем", - заявил Вольский.
Вместе с тем председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что единственная цель организаторов акции – устроить беспорядки в стране.
"Мы, естественно, не позволим им этого сделать. У нас есть ответственность перед общественностью – не дать никому возможность нарушить в нашей стране мир и спокойствие", - подчеркнул Кобахидзе.
Часть оппозиции обвиняет нынешние власти в отклонении от внешнеполитического курса страны и утверждает, что это станет препятствием для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. В свою очередь, правящая партия "Грузинская мечта" говорит, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом.
Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.