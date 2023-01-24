https://sputnik-georgia.ru/20230124/goryachey-vesny-v-gruzii-ne-budet--vitse-spiker-parlamenta-274209243.html

"Горячей весны" в Грузии не будет – вице-спикер парламента

"Горячей весны" в Грузии не будет – вице-спикер парламента

Население Грузии не поддержит уличные протесты оппозиции, уверен депутат 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T16:49+0400

2023-01-24T16:49+0400

2023-01-24T16:53+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. "Горячая весна", анонсированная частью грузинской оппозиции, будет безуспешной, заявил депутат от оппозиционной партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский Оппозиционные партии "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Стратегия Агмашенебели", а также представители разных сфер общественности анонсировали акцию в поддержку европейского выбора Грузии и призвали жителей страны собраться 24 февраля на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Вместе с тем председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что единственная цель организаторов акции – устроить беспорядки в стране. "Мы, естественно, не позволим им этого сделать. У нас есть ответственность перед общественностью – не дать никому возможность нарушить в нашей стране мир и спокойствие", - подчеркнул Кобахидзе. Оппозиция готовится к акции протеста – реакция "Грузинской мечты">>Часть оппозиции обвиняет нынешние власти в отклонении от внешнеполитического курса страны и утверждает, что это станет препятствием для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. В свою очередь, правящая партия "Грузинская мечта" говорит, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом. Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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