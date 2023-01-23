https://sputnik-georgia.ru/20230123/oppozitsiya-gotovitsya-k-aktsii-protesta--reaktsiya-gruzinskoy-mechty-274166883.html

Оппозиция готовится к акции протеста – реакция "Грузинской мечты"

Оппозиция готовится к акции протеста – реакция "Грузинской мечты"

Оппозиционные партии анонсировали проведение акции в Тбилиси 24 февраля 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T16:24+0400

2023-01-23T16:24+0400

2023-01-23T16:24+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Часть оппозиции пытается ввести общество в заблуждение – никто не менял внешнеполитический курс Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. Оппозиционные политические партии "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Стратегия Агмашенебели", а также представители разных сфер общественности анонсировали акцию в поддержку европейского выбора Грузии и призвали жителей страны собраться 24 февраля на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Оппозиция анонсирует "горячую" весну: как готовятся партии к работе парламента Грузии>>>По словам Матикашвили, для грузинской общественности не новость, что крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и аффилированные с ней группы хотят устроить беспорядки, внести хаос и воспрепятствовать устойчивого темпу развития Грузии. "Такая попытка была и раньше, но все эти попытки обречены на фиаско, так как с точки зрения электоральной поддержки, поддержка этих партий равна нулю. И идеи, которых озвучивают эти господа – попытка обмануть общество", – заявил Матикашвили. Депутат напомнил, что именно "Грузинская мечта" на конституционном уровне зафиксировала, что Европа – главный внешнеполитический вектор страны, в то время как партия "Нацдвижение" не поддержала поправки в основной закон страны. "Некоторые аффилированные с этой радикальной партией политики, некоторые лица вновь пытаются навязать свою ложь общественности, и тем самым получить политические дивиденды", – отметил Матикашвили. "Надеемся на положительный результат" - посол ЕС в Грузии об оценке Еврокомиссии>>>Часть оппозиции, в том числе "Единое национальное движение", обвиняет нынешние власти в отклонении от внешнеполитического курса страны и утверждает, что это станет препятствием для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. В свою очередь правящая партия "Грузинская мечта" говорит, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом. Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, грузинская мечта, еврокомиссия