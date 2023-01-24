https://sputnik-georgia.ru/20230124/gruzinskaya-mechta-privetstvuet-priznanie-zurabishvili-o-sanktsiyakh-v-obkhod-rossii-274193876.html

"Грузинская мечта" приветствует "признание" Зурабишвили на тему санкций

"Грузинская мечта" приветствует "признание" Зурабишвили на тему санкций

Власти Грузии категорически отрицают факты обхода санкций против России через страну 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T12:15+0400

2023-01-24T12:15+0400

2023-01-24T13:20+0400

политика

грузия

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили признала, что обход санкций, введенных против России, не осуществляется через Грузию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Накануне администрация главы государства распространила заявление, в котором отмечалось, что Зурабишвили никогда не обвиняла страну в уклонении от исполнения санкций, введенных против России.Ранее Кобахидзе заявил, что президент вслед за зарубежными и местными оппозиционными СМИ, а также "грузинской радикальной оппозицией" начала тиражировать ложь касательно того, что Грузия якобы помогает России обходить санкции. Недовольство Кобахидзе вызвали слова президента о том, что власти Грузии должны категорически опровергнуть обвинения, подкрепив свою позицию фактами."Президент Грузии защищает имидж страны" – заявление администрации Зурабишвили>>>"Когда на повестке дня встает требование, чтобы власти ответили надлежаще на обвинения об обходе санкций, тем самым как будто подчеркивается релевантность этих обвинений, что неправильно", – подчеркнул Кобахидзе.Факты обхода санкций через Грузию категорически опровергает правительство. По информации главы Минфина Лаши Хуцишвили, с 24 февраля 2022 года таможенным органом приостановлено более 1 000 операций из-за риска нарушения санкций.Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Грузия соблюдает международные санкции и при этом отказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили