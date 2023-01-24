https://sputnik-georgia.ru/20230124/gruzinskaya-mechta-privetstvuet-priznanie-zurabishvili-o-sanktsiyakh-v-obkhod-rossii-274193876.html
"Грузинская мечта" приветствует "признание" Зурабишвили на тему санкций
"Грузинская мечта" приветствует "признание" Зурабишвили на тему санкций
Власти Грузии категорически отрицают факты обхода санкций против России через страну 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T12:15+0400
2023-01-24T12:15+0400
2023-01-24T13:20+0400
политика
грузия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили признала, что обход санкций, введенных против России, не осуществляется через Грузию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Накануне администрация главы государства распространила заявление, в котором отмечалось, что Зурабишвили никогда не обвиняла страну в уклонении от исполнения санкций, введенных против России.Ранее Кобахидзе заявил, что президент вслед за зарубежными и местными оппозиционными СМИ, а также "грузинской радикальной оппозицией" начала тиражировать ложь касательно того, что Грузия якобы помогает России обходить санкции. Недовольство Кобахидзе вызвали слова президента о том, что власти Грузии должны категорически опровергнуть обвинения, подкрепив свою позицию фактами."Президент Грузии защищает имидж страны" – заявление администрации Зурабишвили>>>"Когда на повестке дня встает требование, чтобы власти ответили надлежаще на обвинения об обходе санкций, тем самым как будто подчеркивается релевантность этих обвинений, что неправильно", – подчеркнул Кобахидзе.Факты обхода санкций через Грузию категорически опровергает правительство. По информации главы Минфина Лаши Хуцишвили, с 24 февраля 2022 года таможенным органом приостановлено более 1 000 операций из-за риска нарушения санкций.Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Грузия соблюдает международные санкции и при этом отказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили
политика, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили
"Грузинская мечта" приветствует "признание" Зурабишвили на тему санкций
12:15 24.01.2023 (обновлено: 13:20 24.01.2023)
Власти Грузии категорически отрицают факты обхода санкций против России через страну
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили признала, что обход санкций, введенных против России, не осуществляется через Грузию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Накануне администрация главы государства распространила заявление, в котором отмечалось, что Зурабишвили никогда не обвиняла страну в уклонении от исполнения санкций, введенных против России.
"Нам еще раз понадобилось обнародовать соответствующие факты и хорошо, что президент сделала соответствующее заявление в связи с этой темой, и признала, что обход санкций через Грузию не происходит. Соответственно, данное заявление приветствуется с нашей стороны", – заявил Кобахидзе.
Ранее Кобахидзе заявил, что президент вслед за зарубежными и местными оппозиционными СМИ, а также "грузинской радикальной оппозицией" начала тиражировать ложь касательно того, что Грузия якобы помогает России обходить санкции. Недовольство Кобахидзе вызвали слова президента о том, что власти Грузии должны категорически опровергнуть обвинения, подкрепив свою позицию фактами.
"Когда на повестке дня встает требование, чтобы власти ответили надлежаще на обвинения об обходе санкций, тем самым как будто подчеркивается релевантность этих обвинений, что неправильно", – подчеркнул Кобахидзе.
Факты обхода санкций через Грузию категорически опровергает правительство. По информации главы Минфина Лаши Хуцишвили, с 24 февраля 2022 года таможенным органом приостановлено более 1 000 операций из-за риска нарушения санкций.
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Грузия соблюдает международные санкции и при этом отказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.