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Грузия не ведет переговоры о начале морских пассажирских перевозок с Россией
Грузия не ведет переговоры о начале морских пассажирских перевозок с Россией
Грузия не имеет морского пассажирского сообщения с российскими морскими портами, заявляет регулятор 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T23:56+0400
2023-01-24T23:56+0400
2023-01-24T23:56+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. В агентстве морского транспорта Грузии опровергли информацию о переговорах по поводу морского пассажирского сообщения с Россией. Российские СМИ во вторник 24 января распространили информацию о том, что генеральный директор АО "Морпорт Сочи" Юрий Владимиров заявил о переговорах по запуску пассажирских перевозок в Грузию по Черному морю. На сегодняшний день единственный прямой путь связывающий Грузию и Россию – сухопутная дорога через КПП Казбеги-Верхий Ларс. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, черное море, сочи, россия, агентство морского транспорта
грузия, новости, политика, черное море, сочи, россия, агентство морского транспорта
Грузия не ведет переговоры о начале морских пассажирских перевозок с Россией
Грузия не имеет морского пассажирского сообщения с российскими морскими портами, заявляет регулятор
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. В агентстве морского транспорта Грузии опровергли информацию о переговорах по поводу морского пассажирского сообщения с Россией.
Российские СМИ во вторник 24 января распространили информацию о том, что генеральный директор АО "Морпорт Сочи" Юрий Владимиров заявил о переговорах по запуску пассажирских перевозок в Грузию по Черному морю.
"Относительно распространенной в СМИ информации, касающейся начала морского пассажирского сообщения между Грузией и Россией, заявляем, что Грузия не имеет морского пассажирского сообщения с российскими морскими портами. Кроме того, российская сторона не обращалась к грузинской стороне, и, соответственно, мы не знаем, о каких переговорах говорит администрация порта Сочи", — говорится в сообщении.
На сегодняшний день единственный прямой путь связывающий Грузию и Россию – сухопутная дорога через КПП Казбеги-Верхий Ларс.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.