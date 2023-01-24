https://sputnik-georgia.ru/20230124/gruziya-ne-vedet-peregovory-o-nachale-morskikh-passazhirskikh-perevozok-s-rossiey-274222349.html

Грузия не ведет переговоры о начале морских пассажирских перевозок с Россией

Грузия не ведет переговоры о начале морских пассажирских перевозок с Россией

Грузия не имеет морского пассажирского сообщения с российскими морскими портами, заявляет регулятор 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T23:56+0400

2023-01-24T23:56+0400

2023-01-24T23:56+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. В агентстве морского транспорта Грузии опровергли информацию о переговорах по поводу морского пассажирского сообщения с Россией. Российские СМИ во вторник 24 января распространили информацию о том, что генеральный директор АО "Морпорт Сочи" Юрий Владимиров заявил о переговорах по запуску пассажирских перевозок в Грузию по Черному морю. На сегодняшний день единственный прямой путь связывающий Грузию и Россию – сухопутная дорога через КПП Казбеги-Верхий Ларс. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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