https://sputnik-georgia.ru/20230124/koronavirus-obnaruzhen-u-saakashvili-274215554.html

Коронавирус выявлен у Саакашвили

Коронавирус выявлен у Саакашвили

В ноябре 2021 года Саакашвили уже прошел тест на коронавирус, результат был отрицательный 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T19:06+0400

2023-01-24T19:06+0400

2023-01-24T19:06+0400

грузия

новости

общество

михаил саакашвили

шалва хачапуридзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Коронавирус подтвержден у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.В ноябре 2021 года Саакашвили уже прошел тест на коронавирус, так как у директора глданской тюремной больницы, где в то время находился Саакашвили, Давида Дараселия был положительный результат теста. Тогда у заключенного коронавирус не был обнаружен.В 2020 году у Саакашвили, который тогда был на Украине, были обнаружены антитела на коронавирус.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, коронавирус covid-19