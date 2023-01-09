https://sputnik-georgia.ru/20230109/otkuda-u-saakashvili-dementsiya-i-drugie-bolezni-storony-predstavili-svoi-argumenty-na-sude-273759634.html

Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде

Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде

Представитель пенитенциарной службы заявил, что Саакашвили принимал психотропные и алкоголь 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T20:04+0400

2023-01-09T20:04+0400

2023-01-09T20:04+0400

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили страдает деменцией и посттравматическим стрессовым расстройством, заявил на суде еще один американский эксперт - невролог Шахин Эммануэль Лахани. В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Адвокаты, родные и соратники экс-президента Грузии, гражданина Украины, уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом.Лахани, который преподает в Гарвардской медицинской школе и работает в госпитале в Кембридже (штат Массачусетс), выступил на суде дистанционно, в качестве свидетеля защиты. Ранее показания дали токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит.Лахани обследовал Саакашвили и 19 октября 2022 года дал экспертное заключение. Работал он вместе с экспертной группой психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" и приглашенными американскими экспертами.По его словам, у Саакашвили компрессия спинного мозга, существенное снижение объема мышечной массы, дистальная сенсорная полинейропатия, быстрые изменения температуры и давления, у него бывают судороги и припадки.Причиной припадков могут быть инфекционные заболевания. Также могут быть токсикологические причины или повреждение головного мозга.Кроме того, у Саакашвили серьезное посттравматическое стрессовое расстройство. Прежде чем ставить диагноз, как сказал эксперт, он провел Монреальский когнитивный тест.По словам адвоката, 17 мая томография показала сокращение белого вещества в головном мозге, а 28 ноября был поставлен диагноз деменция. Саакашвили отравлен или анализы в норме? Американский токсиколог дал показания>>Лахани заявил, что обследования экс-президента проводились с опозданием и лечение было далеко от современных методов. При этом на лицо полиформация, то есть назначение многочисленных ненадлежащих медикаментов. В качестве доказательства адвокат Саакашвили заявил, что во время лечения в военном госпитале в городе Гори за 40 дней экс-президенту дали 30 разных медикаментов. Позже, когда его этапировали в гражданскую клинику "Вивамеди", в период с мая по октябрь, он принимал по 15-17 разных лекарств в месяц.Лахани подчеркнул, что, согласно стандартам ВОЗ, полиформацией считается прием пяти и более медикаментов пациентами из группы риска. В списке препаратов, которыми лечили Саакашвили, оказалось семь не лицензированных американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).Такие лекарства, по словам американского эксперта, небезопасны и могут вызвать интоксикацию. Раскритиковал Лахани местный медперсонал и за то, что после появления подозрения на отравление, тем более тяжелыми металлами, был проведен лишь общий анализ крови. В данном случае существенно и то, сколько времени прошло после отравления. Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили>>По его словам, эти токсические вещества быстро распадаются в крови, но при этом скапливаются в мышцах, жировых тканях, ногтях и волосах. "Если бы я был лечащим врачом, я бы взял анализ мочи, разную биопсию провел, волос и ногтей и образцы жировых тканей", - сказал Лахани.На вопрос адвоката Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, являются ли перечисленные заболевания препятствием для отбывания наказания, эксперт дал положительный ответ. По его словам, до попадания в тюрьму Саакашвили был совершенно здоров с точки зрения неврологии. Интеллектуальные функции были представлены должным образом, и он мог полноценно общаться с людьми. После задержания резко начался регресс его возможностей. Об этом, по его словам, свидетельствуют медицинские материалы в деле Саакашвили, а также заключения, которые он сделал во время обследования пациента. "У него хронические заболевания, которые создают риск смерти. Особенно хочу подчеркнуть судороги и припадки, которые в случае неправильного лечения могут привести к внезапной смерти", - сказал Лахани. Он назвал лечение Саакашвили в Грузии неадекватным. "Исходя из того, что его неправильно лечат и неправильный уход, я не вижу возможности, чтобы он вылечился в этих условиях... Полноценного лечения нет, именно поэтому мы советуем перевезти пациента в США или в Западную Европу, где будет проведено надлежащее лечение", - заявил Лахани. Католикос-Патриарх всея Грузии отправил письмо Саакашвили>>Согласно материалам в дела, Саакашвили семь раз терял сознание. Представители Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии, которые выступают ответчиками на суде, акцентировали внимание на том, что врачи сделали эти записи со слов самого пациента. Ни местные врачи, ни приглашенные эксперты этого не видели. Глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе поинтересовался у Лахани, который утверждает, что до ареста Саакашвили был здоров, сколько разных диагнозов ему ставили до 2021 года. По словам Уртмелидзе, в возрасте 3-4 лет Саакашвили перенес менингоэнцефалит. В 2012-2013 годах получил травмы в результате аварий в Грузии и Турции. В 2017 году сделал гастрэктомию в целях лечения резистентного патологического ожирения третьей степени. В 2018 году лечился из-за гастродуоденита. В 2018 году Саакашвили поставили диагноз хронического простатита. В 2018 году инсомния. В 2020 году после перенесенного коронавируса ему диагностировали постковидный синдром, а в 2021 году - тревожную депрессию, из-за чего даже во время задержания он принимал много психотропных препаратов. Среди симптомов в 2021 году были пальпитации сердца, что, согласно медицинской записи, беспокоит его долгое время, сказал Уртмелидзе. Директор "Вивамеди": Саакашвили не может покинуть клинику на время>>В ответ на это Лахани сказал, что "человек, у которого депрессия, может быть здоровым". Он пояснил, что речь идет о депрессии, которая подлежит корректировке, а не о той, во время которой возникают суицидальные наклонности. Уртмелидзе также поинтересовался у американского эксперта, в курсе ли он, что Саакашвили принимал психотропные препараты и алкоголь, вплоть до двух бутылок коньяка. Как он сам рассказал врачам, ему не удавалось избавиться от тревоги и он для успокоения принимал спиртное. Как заявил Лахани, с медицинской точки зрения принятие психотропных с большим количеством алкоголя ненормально. Но ничего особенного и плохого в самом факте принятия алкоголя не видит, если это в пределах нормы. Именно по этой причине он не стал упоминать об этом факте в своем заключении.Саакашвили в сегодняшнем судебном заседании не участвовал ни очно, ни дистанционно. Он отказался, заявив, что плохо себя чувствует. Следующее заседание назначено на 11 января. Две стороны медалиРанее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Саакашвили, буллинг и перспективы Грузии - главные темы брифинга президента>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, михаил саакашвили