https://sputnik-georgia.ru/20230124/natsdvizhenie-raspadaetsya-uveren-vitse-spiker-parlamenta-gruzii-274194941.html

"Нацдвижение" распадается, уверен вице-спикер парламента Грузии

"Нацдвижение" распадается, уверен вице-спикер парламента Грузии

Представители "Нацдвижения" направляют силы на то, чтобы разрушить страну и вызвать дестабилизацию, считает депутат 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T13:04+0400

2023-01-24T13:04+0400

2023-01-24T13:21+0400

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леван хабеишвили

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Крупнейшая оппозиционной партия Грузии "Единое национальное движение" превратилась в непонятный конгломерат революционеров, у которого нет ни единого признака политической партии, заявил депутат от правящей партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Противостояние в "Нацдвижении" все больше набирает обороты. С приближением внутрипартийных выборов председателя, партия окончательно раскололась на два лагеря – сторонников старой гвардии радикально настроенного Левана Хабеишвили и действующего председателя ЕНД Ники Мелия, придерживающегося умеренной политики. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Оппозиция готовится к акции протеста – реакция "Грузинской мечты">>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили