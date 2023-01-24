https://sputnik-georgia.ru/20230124/postydnaya-spekulyatsiya--v-tbilisi-rezko-otvetili-vremennomu-poverennomu-ukrainy-274212534.html

"Постыдная спекуляция"- в Тбилиси резко ответили временному поверенному Украины

"Постыдная спекуляция"- в Тбилиси резко ответили временному поверенному Украины

Возобновление полетов никак не связано с наплывом россиян в Грузию, подчеркнул Кобахидзе 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T18:12+0400

2023-01-24T18:12+0400

2023-01-24T18:14+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Заявление о том, что Украина будет рассматривать эвакуацию своих граждан из Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией, является постыдной спекуляцией, заявил председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил в интервью украинскому изданию "Европейская правда", что в случае восстановления прямого авиационного сообщения между Россией и Грузией и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможности обращения к международным организациям с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины из Грузии. Он отметил, что грузинская сторона уже пережила три спекуляционные кампании по поводу наплыва россиян в Грузии - одну в марте, вторую в летний сезон и третью - после объявления в России мобилизации."Мы доказали, что все три (кампании - ред.) были пустыми спекуляциями. Не было создано никаких рисков для безопасности нашей страны, в том числе для безопасности проживающих в Грузии украинцев. Все это были пустые домыслы, постыдные домыслы", - отметил глава "Грузинской мечты".Всем известно, что возобновление полетов никак не связано с наплывом россиян в Грузию, добавил он. При этом он подчеркнул, что восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией зависит только от российской стороны и оно пойдет на пользу для миллиона грузин, проживающих в России"Грузины будут только рады" – в Тбилиси ответили на заявление Лаврова>>Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Представители правящей партии поприветствовали данную инициативу. Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, украина, тбилиси