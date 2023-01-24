https://sputnik-georgia.ru/20230124/rodstvenniki-umershego-ot-kovida-futbolista-proveli-aktsiyu-v-tbilisi-274208424.html

Родственники умершего от ковида футболиста провели акцию в Тбилиси

Родственники умершего от ковида футболиста провели акцию в Тбилиси

Согласно независимой экспертизе юноша умер в больнице от передозировки наркотическими веществами 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T16:28+0400

2023-01-24T16:28+0400

2023-01-24T16:28+0400

грузия

республиканская больница

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Родственники скончавшегося в клинике 20-летнего футболиста Вахтанга Чарквиани провели акцию протеста у здания Генеральной прокуратуры Грузии с требованием увеличить число обвиняемых.Вахтанг Чарквиани 10 сентября 2021 года умер в Республиканской больнице, куда был помещен с коронавирусом. Семья молодого человека не верит, что спортсмен мог умереть от инфекции. Отец погибшего обвинил медперсонал в халатности и безразличии и допустил, что сын умер из-за несвоевременной реакции медиков и неправильного лечения.Смерть 20-летнего футболиста от COVID в Грузии: медсестре грозит три года тюрьмы>>>По факту подделки истории болезни умершего футболиста прокуратура накануне предъявила обвинение Тее Бегиашвили - старшей медсестре Центральной университетской клиники имени академика Николоза Кипшидзе (бывшая Республиканская клиника). Ей грозит до трех лет тюрьмы.Отец умершего Гайоз Чарквиани заявил, что провел независимую экспертизу, на основании которой было установлено, что его сын умер в клинике от передозировки наркотическими средствами.Отец требует привлечь к ответственности всех, кто хоть как-то причастен к убийству его сына.Если Тея Бегиашвили хочет сотрудничать со следствием, она должна назвать всех причастных, отметил Гайоз Чарквиани. Мужчина не исключил, что вина лежит на более чем десяти людях."Начиная с первого этажа, те, кто оставили моего сына без присмотра, не давали ему ни еды, ни воды, ни один врач не навещал его в определенные часы ", - сказал Гайоз Чарквиан.По его словам, в истории посещений можно найти случай, когда пациента никто не посещал в течение 14 часов.Адвокат медсестры Георгий Геленидзе утверждает, что его подзащитная признает вину, но говорит, что допустила ошибку с документами неумышленно, из-за форс-мажорной ситуации. Обвиняемая утверждает, что в августе медицинская система была перегружена, на местах не хватало персонала.Прокуратура намерена ходатайствовать на суде о помещении обвиняемого под арест на время следствия.По данным прокуратуры, следствие по делу продолжается, назначены соответствующие экспертизы для установления непосредственной причины смерти пациента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, республиканская больница, генеральная прокуратура грузии