https://sputnik-georgia.ru/20230124/sluzhba-audita-gruzii-izuchit-poluchil-li-nezakonno-v-podarok-avtomobil-lider-natsdvizheniya-274215972.html

Служба аудита Грузии изучит, получил ли незаконно в подарок автомобиль лидер "Нацдвижения"

Служба аудита Грузии изучит, получил ли незаконно в подарок автомобиль лидер "Нацдвижения"

Согласно законодательству Грузии, партии грозит штраф в случае незаконного заполнения декларации 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T19:26+0400

2023-01-24T19:26+0400

2023-01-24T19:26+0400

грузия

ника мелия

давид кезерашвили

новости

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Служба государственного аудита выясняет, не получал ли лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия незаконно автомобиль от грузинским бизнесменом Давидом Кезерашвили.Мелия оказался в центре скандала после того, как его обвинили в получении машины в виде подарка от экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Между тем Кезерашвили, которого представители власти называют финансирующим оппозицию олигархом, поддерживает конкурента Мелия - Левана Хабеишвили. Мелия и Хабеишвили являются главными конкурентами на предстоящих выборах председателя "Нацдвижения".Между тем, Мелия говорит, что лишь пользовался автомобилем, которую партии передал Кезерашвили, хотя он не просил об этом.Ранее о том, что передача автомобиля является незаконным пожертвованием партии заявил председатель правящей силы Ираклий Кобахидзе."Что касается вопроса автомобиля, это скандальная тема, поскольку снова раскрыт факт оборота "черных денег" в грузинской политике. Это, конечно, незаконное финансирование партии, которое довольно строго наказывается в соответствии с нашим законодательством", - сказал Кобахидзе.Лидер "Нацдвижения" заявил, что его оппоненты пересекли практически все красные линии>>>Согласно грузинскому законодательству, партия обязана декларировать все свое имущество, в том числе пожертвования и подарки.В случае неправильного заполнения декларации партия будет оштрафована на пять тысяч лари (более 1890 долларов), в случае сокрытия пожертвования, оно будет изъято в пользу государства, а сумма штрафа составит двойной размер пожертвования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, ника мелия, давид кезерашвили, новости, ираклий кобахидзе