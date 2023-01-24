https://sputnik-georgia.ru/20230124/meliya-zayavil-chto-ego-opponenty-peresekli-prakticheski-vse-krasnye-linii-274206916.html
Лидер "Нацдвижения" заявил, что его оппоненты пересекли практически все красные линии
Лидер "Нацдвижения" заявил, что его оппоненты пересекли практически все красные линии
Противостояние в "Нацдвижении" набирает обороты 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T16:08+0400
2023-01-24T16:08+0400
2023-01-24T17:32+0400
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Действующий председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия обвинил конкурентов из своей же партии в спекуляциях и распространении лжи касательно используемой им машины. С приближением выборов председателя "Нацдвижения", партия окончательно раскололась на два лагеря – сторонников Мелия и т.н. "старой гвардии" во главе с радикально настроенным депутатом парламента Левана Хабеишвили. Поддержку последнему оказывают экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили и экс-глава МВД Вано Мерабишвили, которые стояли у истоков партии. По его словам, все это низко, переполнено ложью, спекуляциями и клеветой.Мелия отметил, что ему неловко обсуждать тему автомобиля, которым он пользовался в течение нескольких месяцев, но он обязан сказать правду сторонникам "Нацдвижения". По словам Мелия, несмотря на то, что на то время партия не нуждалась в дополнительной машине, его однопартийцы Петре Цискаришвили и Зураб Меликишвили неожиданного сказали, что в гараже партии стоит подержанный автомобиль, который прислал Кезерашвили по своему желанию. "После того, как я увидел попытки Давида Кезерашвили вмешаться во внутрипартийные процессы, (с июня 2022 года) я несколько раз попытался вернуть ему этот автомобиль", - написал Мелия. По словам Мелия, в последний раз полтора месяцев назад была попытка передать машину члену семьи Кезерашвили – Диме Чиковани, который не принял автомобиль, и он по сей день стоит в гараже партии. Куда могут завести "Нацдвижение" личные амбиции и "предвыборный маскарад"?>>"Вот так все было, а не так, как это преподносят и распространяют коллеги, поддерживающие Мерабишили/Кезерашвили. Господин Кезерашвили, "подаренный" автомобиль в гараже партии. Давид Кезерашвили, осталось еще что-нибудь, что вы еще можете себе позволить?", - написал Мелия. Внутрипартийные выборы пройдут в "Нацдвижении" 28-30 января. Ранее Мелия заявил, что разорвал отношения с Кезерашвили после того, как убедился, что тот хочет неформально управлять партией "Национальное движение". А Мерабишвили действующий лидер ЕНД обвинил в распространении тайной записи его разговора, где он нелицеприятно отзывается об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Мелия также обвинил Мерабишвили в том, что тот развалил его предвыборный штаб во время парламентских выборов в 2020 году. Тогда Мелия баллотировался в парламент от крупнейшего района Тбилиси - Глдани, и прошел во второй тур. Чуть раньше совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгий Руруа, который поддерживает Мелия, заявил о наличии подозрений о связях Мерабашвили с российскими спецслужбами. Начало конфликта О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Ставка на Хабеишвили: депутат рассказал, почему он идеальный кандидат на пост главы ЕНД >>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ника мелия, давид кезерашвили, михаил саакашвили, тбилиси
грузия, новости, политика, ника мелия, давид кезерашвили, михаил саакашвили, тбилиси
Лидер "Нацдвижения" заявил, что его оппоненты пересекли практически все красные линии
16:08 24.01.2023 (обновлено: 17:32 24.01.2023)
Противостояние в "Нацдвижении" набирает обороты
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Действующий председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия обвинил конкурентов из своей же партии в спекуляциях и распространении лжи касательно используемой им машины.
С приближением выборов председателя "Нацдвижения", партия окончательно раскололась на два лагеря – сторонников Мелия и т.н. "старой гвардии" во главе с радикально настроенным депутатом парламента Левана Хабеишвили. Поддержку последнему оказывают экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили и экс-глава МВД Вано Мерабишвили, которые стояли у истоков партии.
"Обществу, имеющему достоинство, действительно сложно слушать все, о чем говорит и на что идет сторона моего конкурента на внутрипартийных выборах. Практически ни одна красная линия не осталась непересеченной", - написал Мелия на своей странице в соцсети.
По его словам, все это низко, переполнено ложью, спекуляциями и клеветой.
Мелия отметил, что ему неловко обсуждать тему автомобиля, которым он пользовался в течение нескольких месяцев, но он обязан сказать правду сторонникам "Нацдвижения".
По словам Мелия, несмотря на то, что на то время партия не нуждалась в дополнительной машине, его однопартийцы Петре Цискаришвили и Зураб Меликишвили неожиданного сказали, что в гараже партии стоит подержанный автомобиль, который прислал Кезерашвили по своему желанию.
"После того, как я увидел попытки Давида Кезерашвили вмешаться во внутрипартийные процессы, (с июня 2022 года) я несколько раз попытался вернуть ему этот автомобиль", - написал Мелия.
По словам Мелия, в последний раз полтора месяцев назад была попытка передать машину члену семьи Кезерашвили – Диме Чиковани, который не принял автомобиль, и он по сей день стоит в гараже партии.
"Вот так все было, а не так, как это преподносят и распространяют коллеги, поддерживающие Мерабишили/Кезерашвили. Господин Кезерашвили, "подаренный" автомобиль в гараже партии. Давид Кезерашвили, осталось еще что-нибудь, что вы еще можете себе позволить?", - написал Мелия.
Внутрипартийные выборы пройдут в "Нацдвижении" 28-30 января.
Ранее Мелия заявил, что разорвал отношения с Кезерашвили после того, как убедился, что тот хочет неформально управлять партией "Национальное движение". А Мерабишвили действующий лидер ЕНД обвинил в распространении тайной записи его разговора, где он нелицеприятно отзывается об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили.
Мелия также обвинил Мерабишвили в том, что тот развалил его предвыборный штаб во время парламентских выборов в 2020 году. Тогда Мелия баллотировался в парламент от крупнейшего района Тбилиси - Глдани, и прошел во второй тур.
Чуть раньше совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгий Руруа, который поддерживает Мелия, заявил о наличии подозрений о связях Мерабашвили с российскими спецслужбами.
Начало конфликта
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.
Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.