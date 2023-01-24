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Состояние одного из раненых в Сагареджо остается тяжелым
Состояние одного из раненых в Сагареджо остается тяжелым
От рук стрелка в Сагареджо погибли пять человек, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T10:54+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Состояние здоровья 24-летнего Георгия Кикнадзе, раненного во время стрельбы в Сагареджо (Кахети), остается тяжелым, сообщает телканала "Рустави 2".В клинике "Джео госпиталс" лечение продолжают три человека. Состояние двух удовлетворительное, их на днях выпишут домой. Что касается Кикнадзе, то он все еще подключен к аппарату искусственного дыхания в реанимационном отделении. По словам врачей, у него наблюдается небольшое улучшение. Премьер Грузии посетил панихиду погибшего от рук стрелка полицейского&gt;&gt;&gt;Погибших в результате стрельбы похоронят сегодня, 24 января. Старшего лейтенанта Отара Гвинашвили, погибшего во время исполнения служебных обязанностей, похоронят в родном селе Патара Чаилури (Кахети). Закро Матиашвили похоронят в селе Гагма Убани, Давида Насрадзе – в Сагареджо, Нодара Рчеулишвили – в Тбилиси. Тело еще одного погибшего, Зазы Чихладзе, доставят в родное село в четверг, 26 января. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с членами правительства посетили панихиду Отара Гвиниашвили.По делу продолжаются следственные мероприятия, допрашиваются свидетели. По данным следствия, 48-летний мужчина в ночь на 20 января открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Стрелявший покончил с собой, когда на место прибыл спецназ. Мотив преступления пока не известен. По делу продолжаются следственные мероприятия, допрашиваются свидетели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, сагареджо, новости, происшествия
грузия, сагареджо, новости, происшествия

Состояние одного из раненых в Сагареджо остается тяжелым

10:54 24.01.2023
© photo: Sputnik / Andrey Stanavov / Перейти в фотобанкКапельница в палате
Капельница в палате - Sputnik Грузия, 1920, 24.01.2023
© photo: Sputnik / Andrey Stanavov
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От рук стрелка в Сагареджо погибли пять человек, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Состояние здоровья 24-летнего Георгия Кикнадзе, раненного во время стрельбы в Сагареджо (Кахети), остается тяжелым, сообщает телканала "Рустави 2".
В клинике "Джео госпиталс" лечение продолжают три человека. Состояние двух удовлетворительное, их на днях выпишут домой. Что касается Кикнадзе, то он все еще подключен к аппарату искусственного дыхания в реанимационном отделении. По словам врачей, у него наблюдается небольшое улучшение.
Премьер Грузии посетил панихиду погибшего от рук стрелка полицейского>>>
Погибших в результате стрельбы похоронят сегодня, 24 января. Старшего лейтенанта Отара Гвинашвили, погибшего во время исполнения служебных обязанностей, похоронят в родном селе Патара Чаилури (Кахети). Закро Матиашвили похоронят в селе Гагма Убани, Давида Насрадзе – в Сагареджо, Нодара Рчеулишвили – в Тбилиси. Тело еще одного погибшего, Зазы Чихладзе, доставят в родное село в четверг, 26 января.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с членами правительства посетили панихиду Отара Гвиниашвили.
По делу продолжаются следственные мероприятия, допрашиваются свидетели.
По данным следствия, 48-летний мужчина в ночь на 20 января открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Стрелявший покончил с собой, когда на место прибыл спецназ. Мотив преступления пока не известен.
По делу продолжаются следственные мероприятия, допрашиваются свидетели.
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