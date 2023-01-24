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В Грузии по-новому будут наблюдать за заболеваниями животных
В Грузии по-новому будут наблюдать за заболеваниями животных
Новая программа внедрена в Грузии в рамках программы сокращения биологической угрозы 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T17:10+0400
2023-01-24T17:10+0400
2023-01-24T17:10+0400
новости
грузия
национальное агентство продовольствия грузии
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузия станет первой страной, которая перейдет на новую версию наблюдения за заболеваниями животных (EIDSS) 7.0, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия.Главная цель проекта - своевременно идентифицировать инфекционные заболевания, среди них и зоонозные, то есть передающиеся от животного к человеку.Информация своевременно будет передана в компетентные органы: в Национальное агентство продовольствия, в гослаборатории Минсельхоза и Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.Пищевые предприятия в Грузии должны внедрить систему контроля>>>Технические детали системы EIDSS рассмотрели на встрече, прошедшей в Агентстве продовольствия. На мероприятии присутствовали представители Агентства по уменьшению угрозы обороны (DTRA) и Программы сокращения биологической угрозы (BTRP).Интегрированная система мониторинга инфекционных заболеваний EIDSS будет внедрена в Грузии в рамках программы сокращения биологической угрозы (BTRP).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, национальное агентство продовольствия грузии
новости, грузия, национальное агентство продовольствия грузии
В Грузии по-новому будут наблюдать за заболеваниями животных
Новая программа внедрена в Грузии в рамках программы сокращения биологической угрозы
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузия станет первой страной, которая перейдет на новую версию наблюдения за заболеваниями животных (EIDSS) 7.0, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия.
Главная цель проекта - своевременно идентифицировать инфекционные заболевания, среди них и зоонозные, то есть передающиеся от животного к человеку.
Информация своевременно будет передана в компетентные органы: в Национальное агентство продовольствия, в гослаборатории Минсельхоза и Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.
Технические детали системы EIDSS рассмотрели на встрече, прошедшей в Агентстве продовольствия. На мероприятии присутствовали представители Агентства по уменьшению угрозы обороны (DTRA) и Программы сокращения биологической угрозы (BTRP).
Интегрированная система мониторинга инфекционных заболеваний EIDSS будет внедрена в Грузии в рамках программы сокращения биологической угрозы (BTRP).