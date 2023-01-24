https://sputnik-georgia.ru/20230124/v-gruzii-po-novomu-budut-nablyudat-za-zabolevaniyami-zhivotnykh--274209518.html

В Грузии по-новому будут наблюдать за заболеваниями животных

В Грузии по-новому будут наблюдать за заболеваниями животных

Новая программа внедрена в Грузии в рамках программы сокращения биологической угрозы 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T17:10+0400

2023-01-24T17:10+0400

2023-01-24T17:10+0400

новости

грузия

национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузия станет первой страной, которая перейдет на новую версию наблюдения за заболеваниями животных (EIDSS) 7.0, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия.Главная цель проекта - своевременно идентифицировать инфекционные заболевания, среди них и зоонозные, то есть передающиеся от животного к человеку.Информация своевременно будет передана в компетентные органы: в Национальное агентство продовольствия, в гослаборатории Минсельхоза и Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.Пищевые предприятия в Грузии должны внедрить систему контроля>>>Технические детали системы EIDSS рассмотрели на встрече, прошедшей в Агентстве продовольствия. На мероприятии присутствовали представители Агентства по уменьшению угрозы обороны (DTRA) и Программы сокращения биологической угрозы (BTRP).Интегрированная система мониторинга инфекционных заболеваний EIDSS будет внедрена в Грузии в рамках программы сокращения биологической угрозы (BTRP).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, национальное агентство продовольствия грузии