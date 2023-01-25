https://sputnik-georgia.ru/20230125/avariynye-doma-v-istoricheskikh-rayonakh-tbilisi-khotyat-otremontirovat-s-privlecheniem-biznesa-274249789.html
Аварийные дома в исторических районах Тбилиси хотят отремонтировать с привлечением бизнеса
Аварийные дома в исторических районах Тбилиси хотят отремонтировать с привлечением бизнеса
Действующая программа по замене аварийных домов в Тбилиси не подходит для зданий в исторических районах столицы 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T16:47+0400
2023-01-25T16:47+0400
2023-01-25T16:47+0400
грузия
каха каладзе
тбилиси
новости
общество
ираклий хмаладзе
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Нужно разработать программу по решению проблемы с аварийными зданиями в исторических районах Тбилиси с привлечением бизнеса, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. В начале 2022 года Каладзе анонсировал программу по замене старых аварийных домов, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари (7,6 миллиона долларов). По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан. Мэрия не сможет отремонтировать и восстановить все аварийные дома Тбилиси, так как их слишком много. Поэтому необходимо создать конкретную программу, где с привлечением бизнеса можно будет отремонтировать эти здания, отметил мэр. Мэр пояснил, что замена аварийных домов в исторических районах не предусмотрена текущей программой, поскольку параметры застройки в них строго ограничены. Каладзе попросил вице-мэра Ираклия Хмаладзе подключить к процессу депутатов сакребуло (Горсовета - прим.) и районные администрации. Какие инфраструктурные проекты будут реализованы в Тбилиси в 2023 году?>>>Программа замены аварийных зданий в Тбилиси началась с демонтажа многоэтажного здания в районе Варкетили на окраине столицы. Из аварийного корпуса на съемные квартиры, которые оплачивает мэрия, переведены 36 семей. Демонтаж аварийного здания завершится до конца года, а строительство нового корпуса начнется с будущего года. Население получит отремонтированные квартиры через два года. Кроме того, городские власти взялись и за аварийную многоэтажку на улице Калоубани, 18. Она будет демонтирована, а на ее месте будет построено новое здание. Кроме того, в рамках проекта будет снесен четырехэтажный жилой дом на улице Давида Гамрекели в районе Сабуртало, с повреждениями третьей степени. По указанному адресу проживает 17 семей. Им будут предоставлены новые отремонтированные жилплощади. По словам Каладзе, в мэрии параллельно рассматривается 25 проектов, которые находятся на разных этапах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, каха каладзе, тбилиси, новости, общество, ираклий хмаладзе
грузия, каха каладзе, тбилиси, новости, общество, ираклий хмаладзе
Аварийные дома в исторических районах Тбилиси хотят отремонтировать с привлечением бизнеса
Действующая программа по замене аварийных домов в Тбилиси не подходит для зданий в исторических районах столицы
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Нужно разработать программу по решению проблемы с аварийными зданиями в исторических районах Тбилиси с привлечением бизнеса, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
В начале 2022 года Каладзе анонсировал программу по замене старых аварийных домов, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари (7,6 миллиона долларов). По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.
"Мы разработаем программу, как решить эту проблему. Очень много писем приходит в мэрию от местных жителей, которые самостоятельно не могут отремонтировать аварийные здания, и они обращаются к нам", - сказал Каладзе.
Мэрия не сможет отремонтировать и восстановить все аварийные дома Тбилиси, так как их слишком много. Поэтому необходимо создать конкретную программу, где с привлечением бизнеса можно будет отремонтировать эти здания, отметил мэр.
Мэр пояснил, что замена аварийных домов в исторических районах не предусмотрена текущей программой, поскольку параметры застройки в них строго ограничены.
Каладзе попросил вице-мэра Ираклия Хмаладзе подключить к процессу депутатов сакребуло (Горсовета - прим.) и районные администрации.
Программа замены аварийных зданий в Тбилиси началась с демонтажа многоэтажного здания в районе Варкетили на окраине столицы. Из аварийного корпуса на съемные квартиры, которые оплачивает мэрия, переведены 36 семей. Демонтаж аварийного здания завершится до конца года, а строительство нового корпуса начнется с будущего года.
Население получит отремонтированные квартиры через два года. Кроме того, городские власти взялись и за аварийную многоэтажку на улице Калоубани, 18. Она будет демонтирована, а на ее месте будет построено новое здание.
Кроме того, в рамках проекта будет снесен четырехэтажный жилой дом на улице Давида Гамрекели в районе Сабуртало, с повреждениями третьей степени. По указанному адресу проживает 17 семей. Им будут предоставлены новые отремонтированные жилплощади.
По словам Каладзе, в мэрии параллельно рассматривается 25 проектов, которые находятся на разных этапах.