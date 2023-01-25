https://sputnik-georgia.ru/20230125/byvshiy-rektor-tgu-naznachen-poslom-gruzii-v-armenii-274245166.html

Бывший ректор ТГУ назначен послом Грузии в Армении

Бывший ректор ТГУ назначен послом Грузии в Армении

Георгий Шарвашидзе возглавлял первый вуз страны с 2016 по 2022 год 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T14:46+0400

2023-01-25T14:46+0400

2023-01-25T14:46+0400

георгий шарвашидзе

грузия

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новости

ираклий гарибашвили

ереван

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили встретился с новоназначенным послом Грузии в Армении, бывшим ректором Тбилисского государственного университета (ТГУ) Георгием Шарвашидзе, сообщили в пресс-службе Администрации правительства. Гарибашвили поздравил дипломата с назначением на новую должность и пожелал успехов в дальнейшей работе. Было отмечено, что Грузию и Армению связывают тесные дружеские и добрососедские отношения, и выражена надежда на активное сотрудничество в различных сферах в будущем. Пашинян отметил высокий уровень отношений между Арменией и Грузией>>>Шарвашидзе работал на разных должностях в министерстве образования и науки, в том числе на должности первого заместителя министра. Занимался научной и педагогической деятельностью. Является автором монографий и научных статей. Шарвашидзе стал ректором ТГУ в сентябре 2016 года, а в августе 2020 года его переизбрали на второй срок. В 2022 году он ушел в отставку, заявив, что планирует связать свою деятельность с международными отношениями. За два дня до отставки, 5 октября 2022 года, президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Шарвашидзе государственной наградой – орденом "Сияния". Переговоры премьеров Грузии и Армении - взгляд из Еревана>>>До Шарвашидзе послом Грузии в Армении был Георгий Саганелидзе, который возглавлял дипмиссию в 2016-2021 годы. После этого временным поверенным Грузии в Армении был Ираклий Кванчахадзе. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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