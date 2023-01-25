https://sputnik-georgia.ru/20230125/eto-absurdnoe-zayavlenie---deputat-gruzinskoy-mechty-o-zayavlenii-ukrainskogo-diplomata-274236741.html

"Это абсурдное заявление" – депутат "Грузинской мечты" о заявлении украинского дипломата

"Это абсурдное заявление" – депутат "Грузинской мечты" о заявлении украинского дипломата

Украинский дипломат считает, что возобновление прямых авиаперелетов между Россией и Грузией угрожает безопасности граждан Украины 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T12:16+0400

2023-01-25T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Заявление о том, что Украина рассмотрит возможность массовой эвакуации своих граждан из Грузии, если возобновится прямое авиасообщение между Грузией и Россией, является абсурдным и недипломатичным, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил в интервью украинскому изданию "Европейская правда", что в случае восстановления прямого авиационного сообщения между Россией и Грузией и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможности обращения к международным организациям с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины из Грузии. Грузия стала одной их первых стран, открывших двери украинцам, отметил политик. "Разговоры об угрозах абсолютно выдуманы и безосновательны. Что касается заявления этого конкретного дипломата, то, думаю, что это было крайне недипломатичное заявление", – сказал Чиковани, отметив, что украинцы по-настоящему нормально себя ощущают в Грузии. "Постыдная спекуляция"- в Тбилиси резко ответили временному поверенному Украины>>>Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Представители правящей партии поприветствовали данную инициативу. Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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