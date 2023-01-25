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Грузинский фильм "Четвертый Брайтон" увидят в Швеции
Грузинский фильм "Четвертый Брайтон" увидят в Швеции
В центре сюжета драмы Когуашвили "Четвертый Брайтон" – непростые отношения сына и отца из Грузии 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T21:45+0400
2023-01-25T21:45+0400
2023-01-25T21:45+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон" выйдет в прокат в 10 городах Швеции, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии. Киноцентр отмечает, что фильм уже получил положительные отзывы в прессе Швеции. В центре сюжета драмы Когуашвили "Четвертый Брайтон" – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг. "Четвертый Брайтон" назвали лучшим фильмом в Саудовской Аравии >>>"Четвертый Брайтон" создан при сотрудничестве четырех стран. Основная часть фильма снималась в Нью-Йорке при поддержке Национального киноцентра Грузии. "Четвертый Брайтон" уже достиг солидного успеха на международных фестивалях. Среди них три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF). Картина была представлена на соискание кинопремии "Оскар" от Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, грузия, культура, леван когуашвили, швеция, грузинское кино
в мире, новости, грузия, культура, леван когуашвили, швеция, грузинское кино
Грузинский фильм "Четвертый Брайтон" увидят в Швеции
В центре сюжета драмы Когуашвили "Четвертый Брайтон" – непростые отношения сына и отца из Грузии
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон" выйдет в прокат в 10 городах Швеции, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Киноцентр отмечает, что фильм уже получил положительные отзывы в прессе Швеции.
В центре сюжета драмы Когуашвили "Четвертый Брайтон" – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг.
"Четвертый Брайтон" создан при сотрудничестве четырех стран. Основная часть фильма снималась в Нью-Йорке при поддержке Национального киноцентра Грузии.
"Четвертый Брайтон" уже достиг солидного успеха на международных фестивалях. Среди них три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF). Картина была представлена на соискание кинопремии "Оскар" от Грузии.