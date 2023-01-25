https://sputnik-georgia.ru/20230125/krovavaya-tragediya-v-kakheti---meriya-vyplatit-kompensatsiyu-semyam-pogibshikh-274260387.html
Кровавая трагедия в Кахети - мэрия выплатит компенсацию семьям погибших
Кровавая трагедия в Кахети - мэрия выплатит компенсацию семьям погибших
Мэрия профинансирует лечение пяти раненных во время стрельбы 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T23:28+0400
2023-01-25T23:28+0400
2023-01-25T23:48+0400
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кахети
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Мэрия района Сагареджо выплатит компенсацию по пять тысяч лари семьям погибших во время стрельбы в городе, сказал мэр района Автандил Гуликашвили. Кроме того, мэрия профинансирует лечение пяти раненных во время стрельбы. По данным следствия, 48-летний Нодар Атуашвили открыл огонь с балкона своей квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Погибли пять человек, в том числе один полицейский. Пострадали пятеро, состояние одного из пациентов оценивается как критическое. Что двигало стрелком в Сагареджо? Версии следствия >>В результате стрельбы погибли находившиеся у дома Давид Насрадзе, Заза Чихладзе, Нодар Рчеулишвили и Закро Матиашвили. Также жертвой стрельбы стал 38-летний старший детектив районного управления Сагареджо полицейского департамента Кахети Отар Гвиниашвили. Он явился на вызов вместе со своим коллегой, и, по словам очевидцев, погиб, когда спасал одного из граждан от пуль. Сам Атуашвили застрелился в своей квартире после убийств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кахети, сагареджо
Кровавая трагедия в Кахети - мэрия выплатит компенсацию семьям погибших
23:28 25.01.2023 (обновлено: 23:48 25.01.2023)
Мэрия профинансирует лечение пяти раненных во время стрельбы
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Мэрия района Сагареджо выплатит компенсацию по пять тысяч лари семьям погибших во время стрельбы в городе, сказал мэр района Автандил Гуликашвили.
Кроме того, мэрия профинансирует лечение пяти раненных во время стрельбы.
По данным следствия, 48-летний Нодар Атуашвили открыл огонь с балкона своей квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Погибли пять человек, в том числе один полицейский. Пострадали пятеро, состояние одного из пациентов оценивается как критическое.
В результате стрельбы погибли находившиеся у дома Давид Насрадзе, Заза Чихладзе, Нодар Рчеулишвили и Закро Матиашвили.
Также жертвой стрельбы стал 38-летний старший детектив районного управления Сагареджо полицейского департамента Кахети Отар Гвиниашвили. Он явился на вызов вместе со своим коллегой, и, по словам очевидцев, погиб, когда спасал одного из граждан от пуль.
Сам Атуашвили застрелился в своей квартире после убийств.