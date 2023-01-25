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МИД Грузии: заявления об эвакуации граждан Украины вредят отношениям стран
МИД Грузии: заявления об эвакуации граждан Украины вредят отношениям стран
МИД выразил надежду, что стороны приложат усилия для последующего развития отношений 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T19:48+0400
2023-01-25T19:48+0400
2023-01-25T19:51+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсали на встрече с временным поверенным по делам Украины Андреем Касьяновым выразил озабоченность заявлением, которое вредит отношениям двух стран, говорится в сообщении пресс-службы МИД Грузии. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов накануне заявил, что в случае восстановления прямого авиационного сообщения между Россией и Грузией и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможности обращения к международным организациям с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины из Грузии. Также на встрече была подчеркнута официальная позиция Киева, который благодарен Грузии за помощь, что еще раз было подтверждено послу Грузии в Украине на встрече в МИД Украины и было подчеркнуто, что они не видят угрозы находящимся в Грузии гражданам Украины. По поводу заявления Касьянова посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в среду встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом. МИД Украины не видит угрозы гражданам страны в Грузии >>Как сообщила пресс-служба МИД Грузии, внешнеполитическое ведомство Украины на этой встрече заявило, что в Киеве не видят никаких угроз в связи с нахождением граждан Украины в Грузии. Вопрос авиасообщения Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против. Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мид украины, мид грузии
грузия, новости, политика, мид украины, мид грузии
МИД Грузии: заявления об эвакуации граждан Украины вредят отношениям стран
19:48 25.01.2023 (обновлено: 19:51 25.01.2023)
МИД выразил надежду, что стороны приложат усилия для последующего развития отношений
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсали на встрече с временным поверенным по делам Украины Андреем Касьяновым выразил озабоченность заявлением, которое вредит отношениям двух стран, говорится в сообщении пресс-службы МИД Грузии.
Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов накануне заявил, что в случае восстановления прямого авиационного сообщения между Россией и Грузией и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможности обращения к международным организациям с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины из Грузии.
"На встрече с временным поверенным было отмечено, что подобные необоснованные заявления не способствуют дружеским отношениям между государствами, и была выражена надежда, что стороны приложат усилия для последующего развития отношений", - говорится в сообщении.
Также на встрече была подчеркнута официальная позиция Киева, который благодарен Грузии за помощь, что еще раз было подтверждено послу Грузии в Украине на встрече в МИД Украины и было подчеркнуто, что они не видят угрозы находящимся в Грузии гражданам Украины.
По поводу заявления Касьянова посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в среду встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом.
Как сообщила пресс-служба МИД Грузии, внешнеполитическое ведомство Украины на этой встрече заявило, что в Киеве не видят никаких угроз в связи с нахождением граждан Украины в Грузии.
Вопрос авиасообщения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).