https://sputnik-georgia.ru/20230125/nedruzhestvenno-i-postydno---vitse-premer-gruzii-o-zayavlenii-ukrainskogo-diplomata-274252428.html

"Недружественно и постыдно" - вице-премьер Грузии о заявлении украинского дипломата

"Недружественно и постыдно" - вице-премьер Грузии о заявлении украинского дипломата

Грузинские политики комментируют заявление украинского дипломата о рисках, связанных с восстановлением прямого авиасообщения между РФ и Грузией 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T17:49+0400

2023-01-25T17:49+0400

2023-01-25T17:49+0400

грузия

тея цулукиани

сергей лавров

украина

россия

андрей касьянов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/15/267693553_0:132:1280:853_1920x0_80_0_0_681d5c5a8a3c827e8ef3c90a2addef94.jpg

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Заявление временного поверенного по делам Украины в Грузии Андрея Касьянова направлено на то, чтобы каким-то образом Грузии в войну, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил в интервью украинскому изданию "Европейская правда", что в случае восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможности обращения к международным организациям с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины из Грузии. Как отметила вице-премьер, Касьянов должен заниматься той работой, для которой его направили в Грузию. "То есть быть послом своей страны, а не оценщиком грузинского государства и его народа", - подчеркнула Цулукиани. Сам Касьянов настаивает на том, что его слова неправильно интерпретируют. Он утверждает, что грузинские политики, которые его критикуют, должны прочитать текст интервью полностью, его оригинальную версию, а не вырывать слова из контекста. Министерство иностранных дел Грузии пригласило Касьянова для дачи разъяснений по поводу его заявления.Временного поверенного по делам Украины пригласили "на ковер" в МИД Грузии>>>Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против. Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, тея цулукиани, сергей лавров, украина, россия, андрей касьянов