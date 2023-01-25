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Временного поверенного по делам Украины пригласили "на ковер" в МИД Грузии

Временного поверенного по делам Украины пригласили "на ковер" в МИД Грузии

Дипломат вызван по поводу его заявления, другие вопросы двухсторонних отношений на встрече рассматриваться не будут, заявили в пресс-службе 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T15:38+0400

2023-01-25T15:38+0400

2023-01-25T15:45+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии пригласило временного поверенного по делам Украины Андрея Касьянова для дачи разъяснений по поводу его заявления, сообщил Первый канал со ссылкой на пресс-службу ведомства. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что в случае восстановления прямого авиационного сообщения между Россией и Грузией и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможности обращения к международным организациям с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины из Грузии. Сам Касьянов настаивает на том, что его слова неправильно интерпретируют."Грузинские политики, которые меня критикуют, должны прочитать текст полностью, его оригинальную версию и не вырывать слова из контекста. Прошу, прочитайте все официальные заявления в оригинале", – сказал Касьянов грузинскому оппозиционному телеканалу "Формула"."Постыдная спекуляция"- в Тбилиси резко ответили временному поверенному Украины >>Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против. Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мид грузии, украина, тбилиси, обострение ситуации вокруг украины 2022