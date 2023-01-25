https://sputnik-georgia.ru/20230125/onischenko-gruzii-ne-stoit-boyatsya-krakena-274231493.html

Онищенко: Грузии не стоит бояться "кракена"

Онищенко: Грузии не стоит бояться "кракена"

В Грузии пока не выявлены случаи инфицирования "кракеном" 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T11:37+0400

2023-01-25T11:37+0400

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общество

грузия

геннадий онищенко

кракен

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Новый штамм коронавируса "кракен" может получить широкое распространение в Грузии, считает академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом он заявил, отвечая на вопрос редакции Sputnik Грузия, в ходе видеомоста Москва-Минск-Ереван-Бишкек-Тбилиси. Кроме того, российский эпидемиолог заявил, что вакцинация препаратом Pfizer не представляет опасности для сердечно-сосудистой системы организма человека. Напомним, в кулуарах медсектора Грузии часто говорили о возможности влияния этой вакцины на показатели крови. "Основ для паники нет" – глава минздрава Грузии о ситуации с коронавирусом>>>Он также подчеркнул, что не стоит путать влияние вакцины и некоторых разновидностей штаммов коронавируса на гематологию. "Как вы помните, были штаммы коронавируса, которые влияли на гематологию, а именно, вызывали образование тромбов. Этот фактор можно связать с кардиологией, но никак не стоит винить вакцину", – подчеркнул Онищенко. Эпидемиолог отметил, что у США имеется четкая система доклинических и клинических испытаний препаратов. В завершении видеомоста между странами Онищенко отметил, что в период пандемии коронавируса и циркуляции других опасных для здоровья вирусов необходимо поддерживать психологическое здоровье и бороться со стрессом, для этого необходимы сон и регулярные физические тренировки."Кракен" – новый субвариант "омикрона", в Грузии пока не зафиксирован, однако его считают самым быстро распространяемым из всех известных штаммов. Известно, что "кракен" не отличается тяжелым течением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, геннадий онищенко, кракен, коронавирус covid-19