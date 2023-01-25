https://sputnik-georgia.ru/20230125/riski-est--vrach-otsenil-sostoyanie-saakashvili-infitsirovannogo-koronavirusom-274240017.html

"Риски есть" – врач оценил состояние Саакашвили, инфицированного коронавирусом

"Риски есть" – врач оценил состояние Саакашвили, инфицированного коронавирусом

Заболевание протекает в легкой форме, однако общее состояние экс-президента оставляет желать лучшего, отметил медик 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T13:41+0400

2023-01-25T13:41+0400

2023-01-25T13:41+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, инфицированного коронавирусом, стабильное, однако с учетом общего состояния заключенного определенные риски, заявил клинический директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе. Он отметил, что коронавирус подтвердился у Саакашвили во вторник. У пациента была соответствующая симптоматика – высокая температура, боли в суставах. Вирус выявил тест на антиген, а затем подтвердился и ПЦР-тестом.По его информации, вчера собрался консилиум врачей, в котором принимали участие гематолог, реаниматолог, лечащий врач и инфекционист. Был согласован план лечения. "По решению консилиума, пациент остается в палате и продолжает лечение. Палата оснащена всем оборудованием, которое есть в интенсивной палате. Вместе с лечащим врачом в консилиуме участвовали все врачи, и вопрос о переводе в реанимацию не поднимался", – отметил Чхаидзе. Что касается источника инфицирования, то, по словам Чхаидзе, эпидемиологическая служба устанавливает контакты. "Лабораторно проверена основная часть сотрудников, и ни у кого COVID не был выявлен. А часть сотрудников, которые не были обследованы, сегодня будут протестированы", – отметил он. Коронавирус выявлен у Саакашвили>>В ноябре 2021 года Саакашвили уже прошел тест на коронавирус, так как у директора глданской тюремной больницы, где в то время находился Саакашвили, Давида Дараселия был положительный результат теста. Тогда у заключенного коронавирус не был обнаружен. В 2020 году у Саакашвили, который тогда был на Украине, были обнаружены антитела к коронавирусу. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, валерий гелашвили, михаил саакашвили, сандро гиргвлиани, украина, тбилиси, тбилисский городской суд