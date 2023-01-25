https://sputnik-georgia.ru/20230125/teksty-molitv-v-khramakh-gruzii-perevedut-na-shrift-braylya-274255076.html

Тексты молитв в храмах Грузии переведут на шрифт Брайля

Тексты молитв в храмах Грузии переведут на шрифт Брайля

Люди с проблемами зрения смогут читать молитвы, расположенные рядом с иконами 25.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Государственное агентство по вопросам религии планирует начать новый проект, согласно которому в 2023 году текст молитв у икон в храмах Грузии будут переведены на шрифт Брайля, сообщили в пресс-службе агентства. Главная цель проекта помочь незрячим и слабовидящим в прочтении молитв и тропарей, размещенных под иконами. Осуществление проекта начнется с Кафедрального собора Святой Троицы - Самеба в Тбилиси. Члены союза незрячих получат перечень тех молитв, которые они смогут прочесть в соборе Святой Троицы. В Грузии создана электронная версия шрифта Брайля>>>Администрация правительства Грузии в среду приняла представителей Союза незрячих Грузии и тбилисской государственной школы для незрячих №202. По словам председателя агентства по вопросам религии Зазы Вашакмадзе, шестой год ведомство осуществляет проект "Для содействия незрячим и гражданам с пониженным зрением". С 2020 года по желанию Союза незрячих агентство шрифтом Брайля книги Библии. Четыре книги Ветхого завета – "Бытие", "Исход", "Левит" и "Числа". Председатель Союза незрячих Софико Хуцишвили, поблагодарила представителей агентства за поддержку и выразила желание продолжить активное сотрудничество с ведомством. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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