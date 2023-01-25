https://sputnik-georgia.ru/20230125/tseny-na-zhile-v-tbilisi-prodolzhayut-rasti-novaya-statistika-274225024.html

Цены на жилье в Тбилиси продолжают расти: новая статистика

Цены на жилье в Тбилиси продолжают расти: новая статистика

Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в столице Грузии 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T09:01+0400

2023-01-25T09:01+0400

2023-01-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Индекс цен на новое жилье в четвертом квартале 2022 года в Тбилиси вырос на 5,5%, при этом, по сравнению с третьим кварталом того же года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Годовой рост индекса за отчетный период составил 14,3%. По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в четвертом квартале вырос на 24%.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,65 GEL/$1.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в четвертом квартале 2022 года, по сравнению с третьим кварталом того же года, выросли на 3,8%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2021 года – на 12,5%.Цены на квартиры в новостройках ТбилисиЦены на новые частные дома в Тбилиси в четвертом квартале 2022 года, по сравнению с третьим кварталом того же года, выросли на 8,9%, а по сравнению с четвертым кварталом 2021 года стали – на 18%.Цены на новые дома в ТбилисиСогласно исследованию "Сакстата", средняя цена в четвертом квартале 2022 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 595 лари, белого – 2 882, а зеленого – 3 199.В четвертом квартале 2021 года цены были следующими: черный каркас – 2 210 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 600 лари, а зеленый каркас – 2 950 лари.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, цены на недвижимость в тбилиси