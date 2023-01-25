https://sputnik-georgia.ru/20230125/v-tbilisi-ustanovyat-memorial-rasstrelyannym-za-podgotovku-antisovetskogo-vosstaniya-274246559.html

В Тбилиси установят мемориал расстрелянным за подготовку антисоветского восстания

В Тбилиси установят мемориал расстрелянным за подготовку антисоветского восстания

Мэрия Тбилиси готовит проект совместно с Патриархией Грузии 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T15:23+0400

2023-01-25T15:23+0400

2023-01-25T15:23+0400

грузия

каха каладзе

новости

тбилиси

парк ваке

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Информативный мемориал борцам за независимость Грузии, расстрелянным 100 лет назад за подготовку антисоветского восстания, будет установлен в парке Ваке в Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. В 2023 году исполняется 100 лет со дня расстрела 15 членов Военного центра Комитета независимости Грузии (КНГ), среди которых были Котэ Абхази, Александр Андроникашвили, Варден Цулукидзе, Ростом Мусхелишвили, Георгий Химшиашвили, за попытку организовать антисоветское восстание. В парке обустроят пространство, где будут представлены исторические сведения о Военном центре Комитета независимости Грузии (КНГ), его деятельности и членах, сообщил мэр. В разработку проекта также включена патриархия Грузии, и совместными усилиями в парке Ваке скоро появится место, где можно будет узнать исторические сведения о Военном центре Комитета независимости Грузии, отметил Каладзе. Мэр Тбилиси также получил своему заместителю Андрие Басилая побыстрее начать проект и привести в порядок указанное пространство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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