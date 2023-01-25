https://sputnik-georgia.ru/20230125/v-zapadnoy-gruzii-nachalis-raboty-po-vosstanovleniyu-povrezhdennykh-ot-uragana-zdaniy-274237930.html
В Западной Грузии начали восстанавливать здания, пострадавшие от урагана
В Западной Грузии начали восстанавливать здания, пострадавшие от урагана
В начале года инфраструктура в регионах Западной Грузии пострадала от сильного ветра 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T12:58+0400
2023-01-25T12:58+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Восстановительные работы начались в Самтредии (регион Имерети), где от ураганного ветра в начале января пострадали жилые дома, сообщает телеканал "Рустави 2". В начале января в Западной Грузии бушевал сильный ветер, значительно повредивший инфраструктуру в трех регионах страны, несколько человек получили серьезные травмы, один человек погиб. На восстановительные работы в Самтредии выделено 1,4 миллиона лари (529,3 тысячи долларов). На данном этапе полностью восстанавливают крыши 15 многоэтажных домов, а частичный ремонт делают в 17 многоэтажных домах. Около 250 семей получат жестяные крыши для ремонта частных домов. Процесс продолжится до тех пор, пока все пострадавшие семьи не будут удовлетворены. Премьер Грузии дал поручения губернаторам регионов>>>Всего в Имерети сильный ветер частично или полностью повредил крыши более четырех тысяч частных домов, а также около 380 многоэтажных корпусов и около 200 объектов государственного имущества. Ранее в правительстве Грузии сообщили, что ущерб, нанесенный ураганом в трех регионах Грузии – Самегрело - Земо Сванети, Гурии и Имерети – достиг 20 миллионов лари (7,4 миллиона долларов). Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с губернаторами, в ходе которой стало известно, что около 19,7 миллиона лари выделено на ликвидацию последствий непогоды, а 1,5 миллиона лари – на выдачу компенсаций населению, чьи дома пострадали во время стихии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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непогода в грузии, грузия, западная грузия, имерети, самтредия
непогода в грузии, грузия, западная грузия, имерети, самтредия
В Западной Грузии начали восстанавливать здания, пострадавшие от урагана
12:58 25.01.2023 (обновлено: 13:20 25.01.2023)
В начале года инфраструктура в регионах Западной Грузии пострадала от сильного ветра
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Восстановительные работы начались в Самтредии (регион Имерети), где от ураганного ветра в начале января пострадали жилые дома, сообщает телеканал "Рустави 2".
В начале января в Западной Грузии бушевал сильный ветер, значительно повредивший инфраструктуру в трех регионах страны, несколько человек получили серьезные травмы, один человек погиб.
На восстановительные работы в Самтредии выделено 1,4 миллиона лари (529,3 тысячи долларов). На данном этапе полностью восстанавливают крыши 15 многоэтажных домов, а частичный ремонт делают в 17 многоэтажных домах. Около 250 семей получат жестяные крыши для ремонта частных домов.
Процесс продолжится до тех пор, пока все пострадавшие семьи не будут удовлетворены.
Всего в Имерети сильный ветер частично или полностью повредил крыши более четырех тысяч частных домов, а также около 380 многоэтажных корпусов и около 200 объектов государственного имущества.
Ранее в правительстве Грузии сообщили, что ущерб, нанесенный ураганом в трех регионах Грузии – Самегрело - Земо Сванети, Гурии и Имерети – достиг 20 миллионов лари (7,4 миллиона долларов).
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с губернаторами, в ходе которой стало известно, что около 19,7 миллиона лари выделено на ликвидацию последствий непогоды, а 1,5 миллиона лари – на выдачу компенсаций населению, чьи дома пострадали во время стихии.