https://sputnik-georgia.ru/20230124/premer-gruzii-dal-porucheniya-gubernatoram-regionov-274221632.html

Премьер Грузии дал поручения губернаторам регионов

Премьер Грузии дал поручения губернаторам регионов

В ходе встречи премьер поинтересовался процессом выплаты компенсаций населению, пострадавшему от непогоды в январе 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T23:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Текущие и запланированные в 2023 году проекты премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с губернаторами регионов, сообщает пресс-служба Администрации правительства. Глава правительства выслушал новые инициативы губернаторов и дал конкретные поручения. В ходе встречи премьер поинтересовался процессом выплаты компенсаций населению, пострадавшему от непогоды в январе. Согласно решению премьера, около 19,7 миллиона лари выделено на ликвидацию последствий непогоды, а 1,5 миллиона лари – на выдачу компенсаций населению, чьи дома пострадали во время стихии. Ураган на западе Грузии: на возмещение ущерба выделено почти $8 миллионов >>В середине января в Западной Грузии бушевал сильный ветер, значительно повредивший инфраструктуру в регионах страны, несколько человек получили серьезные травмы, один человек погиб. Также на встрече обсуждался ход реализации четырехлетней программы "Обновленные регионы". По всей стране завершена первая фаза работ, предусмотренных первым этапом программы, в рамках которого полностью отремонтировано 564 здания, налажены инженерные сети, отремонтировано и построено 92 парка и сквера. Программа продолжается, и на данном этапе на ее реализацию потрачено 400 миллионов лари. Работа для соцнезащищенных: кто и где нашел работу в Грузии >>Кроме того, на встрече обсуждалась подпрограмма содействия занятости на общественных работах, запущенная по инициативе премьер-министра. С 1 марта 2022 года по 23 января 2023 года в рамках данной программы трудоустроено более 30 000 социально незащищенных лиц. Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала 1 марта. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь. Цель программы - создание временных рабочих мест и содействие интеграции в рынок труда людей, которые долгое времени не были трудоустроены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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