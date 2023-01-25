https://sputnik-georgia.ru/20230125/vnimaniyu-avtomobilistov-tonnel-trassy-vostok-zapad-zakroetsya-v-noch-na-26-yanvarya-274224220.html

Вниманию автомобилистов: тоннель трассы Восток-Запад закроется в ночь на 26 января

Вниманию автомобилистов: тоннель трассы Восток-Запад закроется в ночь на 26 января

Причина закрытия тоннеля для транспорта из Западной в Восточную Грузию – профилактические работы 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Горийский тоннель, расположенный на трассе Восток-Запад, закроется с 23:00 25 января до 06:00 26 января, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии. Причина закрытия тоннеля для транспорта из западной в восточную Грузию на 88-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе – профилактические работы. На период закрытия автомобилисты смогут проехать в объезд по внутригосударственным дорогам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог