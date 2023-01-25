https://sputnik-georgia.ru/20230125/vnimaniyu-avtomobilistov-tonnel-trassy-vostok-zapad-zakroetsya-v-noch-na-26-yanvarya-274224220.html
Вниманию автомобилистов: тоннель трассы Восток-Запад закроется в ночь на 26 января
Вниманию автомобилистов: тоннель трассы Восток-Запад закроется в ночь на 26 января
Причина закрытия тоннеля для транспорта из Западной в Восточную Грузию – профилактические работы 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T10:02+0400
2023-01-25T10:02+0400
2023-01-25T10:28+0400
грузия
новости
общество
ситуация на дорогах грузии
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/13/273209312_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_0b4d869a7081967d36fb0a3eeb7fddd1.jpg
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Горийский тоннель, расположенный на трассе Восток-Запад, закроется с 23:00 25 января до 06:00 26 января, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии. Причина закрытия тоннеля для транспорта из западной в восточную Грузию на 88-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе – профилактические работы. На период закрытия автомобилисты смогут проехать в объезд по внутригосударственным дорогам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/13/273209312_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_64a32f0f2656df0a17aa207102c47d99.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог
Вниманию автомобилистов: тоннель трассы Восток-Запад закроется в ночь на 26 января
10:02 25.01.2023 (обновлено: 10:28 25.01.2023)
Причина закрытия тоннеля для транспорта из Западной в Восточную Грузию – профилактические работы
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Горийский тоннель, расположенный на трассе Восток-Запад, закроется с 23:00 25 января до 06:00 26 января, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.
Причина закрытия тоннеля для транспорта из западной в восточную Грузию на 88-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе – профилактические работы.
На период закрытия автомобилисты смогут проехать в объезд по внутригосударственным дорогам.