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Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе приговор основателям TBC банка
Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе приговор основателям TBC банка
Дело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели было одним из самых громких за последнее время 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T16:20+0400
2023-01-26T17:42+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
мамука хазарадзе
тбилисский городской суд
tbc bank
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор Тбилисского городского суда лидерам партии "Лело для Грузии" и основателям TBC Bank Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе по делу об отмывании около 17 миллионов долларов.В январе 2022 года Тбилисский городской суд признал Хазарадзе и Джапаридзе виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а бизнесмена Автандила Церетели – в соучастии в этом преступлении, передает телеканал "Рустави 2".Каждый из них был приговорен к 7 годам лишения свободы, но освобожден от наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление. Речь идет о транзакциях в 2008 году. Детали дела Дело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели было одним из самых громких за последнее время. Все три года, которые велось расследование, обвиняемые настаивали на том, что отмывания денег не было и их преследуют по политическим мотивам. Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса. Грузии нужна не деолигархизация, а деполяризация – оппозиционер&gt;&gt;В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс. Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе. Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" до сих пор кредит не вернули.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, мамука хазарадзе, тбилисский городской суд, tbc bank
грузия, новости, происшествия, тбилиси, мамука хазарадзе, тбилисский городской суд, tbc bank

Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе приговор основателям TBC банка

16:20 26.01.2023 (обновлено: 17:42 26.01.2023)
CC BY-SA 2.0 / verkeorg / 484563651Молоток судьи, архивное фото
Молоток судьи, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 26.01.2023
CC BY-SA 2.0 / verkeorg / 484563651
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Дело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели было одним из самых громких за последнее время
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор Тбилисского городского суда лидерам партии "Лело для Грузии" и основателям TBC Bank Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе по делу об отмывании около 17 миллионов долларов.
В январе 2022 года Тбилисский городской суд признал Хазарадзе и Джапаридзе виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а бизнесмена Автандила Церетели – в соучастии в этом преступлении, передает телеканал "Рустави 2".
Каждый из них был приговорен к 7 годам лишения свободы, но освобожден от наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление. Речь идет о транзакциях в 2008 году.

Детали дела

Дело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели было одним из самых громких за последнее время. Все три года, которые велось расследование, обвиняемые настаивали на том, что отмывания денег не было и их преследуют по политическим мотивам.
Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.
Грузии нужна не деолигархизация, а деполяризация – оппозиционер>>
В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.
Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.
Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" до сих пор кредит не вернули.
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